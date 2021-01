Le pagelle del Napoli - Primo tempo super di Lozano. Lobotka ed Elmas, occasione sprecata

Meret 6 - Non può nulla sulle due bellissime conclusioni di Bajrami, precise e chirurgiche. Poi non è mai impegnato.

Di Lorenzo 6,5 - Comincia col piglio giusto, è il solito motorino sulla corsia destra. Sblocca il match con un tuffo da attaccante navigato, è sempre presente in fase offensiva.

Rrahmani 6 - Osservato speciale dopo il disastro di Udine, l'ex Verona soffre un po' le buone trame degli avversari ma è sempre preciso in marcatura.

Koulibaly 6,5 - Sbroglia diverse situazioni intricate, presenza fondamentale nella retroguardia di Gattuso, soprattutto nel concitato finale.

Ghoulam 6 - Un paio di discese sulla corsia mancina. Lozano non lo aiuta molto e va in difficoltà sulle sortite offensive di Zappella. Lontano parente del giocatore che fu..

Demme 6 - Recupera diversi palloni a centrocampo e poi prova a ripartire con pericolosità. Buona prova del mediano italo-tedesco, sempre nel vivo della partita. (Dall'88' Bakayoko s.v.).

Lobotka 5,5 - Per lui era un'occasione importante per creare qualche dubbio a Gattuso e guadagnare posizioni nelle gerarchie. La sua partita, però, non è indimenticabile. (Dal 70' Fabian Ruiz 6,5 - Buon ingresso dello spagnolo, che impegna Furlan sul punteggio di 2-2 e poi sfiora il poker colpendo il palo).

Politano 6 - La sua rapidità crea sempre problemi a Terzic e alla difesa empolese. Ci prova senza fortuna, un po' pigro nelle coperture. (Dal 61' Insigne 6 - Il capitano si divora il 3-2 poco dopo il secondo gol di Bajrami, ma è sempre nel vivo e trascina i compagni al successo).

Elmas 5,5 - Si accende a tratti, senza però riuscire a fare la differenza. Non sembra particolarmente a suo agio nella posizione di trequartista centrale. (Dal 70' Zielinski 6 - Non si vede molto , ma il suo ingresso dà qualità agli azzurri e mette apprensione alla difesa ospite).

Lozano 7 - Una prestazione non proprio trascendentale, ma riesce comunque a essere decisivo: nel primo tempo firma l'assist per Di Lorenzo e la rete del 2-1.

Petagna 6,5 - Aiuta la squadra e cerca di essere il punto di riferimento offensivo che serve al Napoli. Tira poco in porta, sempre da posizione defilata, ma è sua la zampata che porta gli azzurri ai quarti. (Dall'88' Llorente s.v.).

Allenatore: Gennaro Gattuso 6 - Non una prestazione indimenticabile, e sicuramente lo farà notare ai suoi ragazzi. Una gara equilibrata fino all'ultimo: merito di un Empoli mai domo e davvero in giornata, mentre il Napoli ha concesso troppo. La nota positiva sono le tre reti segnate e la capacità di tornare subito in vantaggio dopo i due pareggi empolesi.