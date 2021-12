Le pagelle del Napoli - Zielinski super, Petagna promosso. Elmas decisivo, male Demme

NAPOLI-LEICESTER 3-2

(4’ Ounas, 24’ e 53’ Elmas; 27’ Evans, 33’ Dewsbury-Hall)

Meret 6,5 - Subito reattivo su Castagne, castigato da due fucilate sulle quali i suoi compagni stanno a guardare. Attento nelle uscite, senza miracoli.

Di Lorenzo 6,5 - Il meglio e il peggio nel giro di un battito d’ali: prima offre un cioccolatino a Elmas, poi fa lo stesso con Maddison. Il compagno segna, l’avversario no, quindi il bilancio è positivo. Chiude da centrale di centrocampo: un monumento alla duttilità. E anche alla resistenza, vista l’ennesima partita.

Rrahmani 5,5 - Qualche pezza e alcune imprecisioni. Anche lui non molto reattivo sul 2-1 inglese, stasera meglio il compagno.

Juan Jesus 6 - Prestazione in crescita. Come detto, meglio del compagno di reparto: buoni segnali per il futuro.

Mario Rui 5,5 - Ha un bel trattore da fronteggiare: Castagne lo mette a ferro e fuoco, anche se nel complesso regge l’impatto.

Demme 5 - Lento nell’uscita sul pari inglese, sbavature sparse soprattutto in fase di non possesso. Da elemento di equilibrio a punto debole il passo è troppo breve. (Dal 79’ Manolas 6 - Muscoli e tempra per portare a casa il risultato).

Zielinski 7,5 - Centro di gravità permanente, anche qualche metro più indietro del solito. Dai suoi piedi nascono i primi due gol del Napoli.

Lozano 5 - Auguri di pronta guarigione: esce dopo 13 tocchi di palla e una botta tremenda col corpo di Ndidi. La partita? Dimenticabile. (Dal 45’ Malcuit 6 - Un passo avanti, anche se con l’ingresso di Daka da quelle parti si soffre. In spinta è comunque più presente del messicano).

Ounas 7 - Primo gol al Maradona, col destro che non è il piede giusto ma scocca comunque una saetta. Nella miglior versione di se stesso è un giocatore che al Napoli può essere molto utile. (Dal 63’ Mertens 5,5 - Non un impatto devastante sulla partita).

Elmas 7,5 - Facile facile il primo gol, dopo essere stato molle molle sul 2-1 delle volpi inglesi. Si redime col nuovo vantaggio, e con tanti movimenti fastidiosi per gli avversari.

Petagna 7 - Il peccato, se c’è, è di generosità. Propizia l’uno e anche il due a zero, macchinoso quando si tratta di diventare protagonista in prima persona. Però promosso, a pieni voti anche a giudicare dall’ovazione del Maradona.

Spalletti 6,5 - C’è da lavorare. Tanta, decisamente troppa fatica su situazioni insidiose come le palle inattive. Pragmatico e orgoglioso, non ha paura di coprirsi per difendere una vittoria alla quale tiene. Meriterebbe qualche stampella sul mercato invernale.