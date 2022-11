Le pagelle del Salisburgo - Okafor predica nel deserto, la difesa fa acqua da tutte le parti

Risultato finale: Milan-Salisburgo 4-0

SALISBURGO

Köhn 5 - Non riesce a tirare fuori dalla porta il colpo di testa di Giroud, sul quale è lento. Respinge male sul gol annullato al francese. Ne prende quattro senza fare una vera parata.

Dedic 4,5 - La catena di sinistra rossonera fa paura: Leao e Theo fanno quello che vogliono trovando sempre la sbarra alzata. Goffo il rinvio tentato sul 3-0.

Solet 5,5 - Gioca un po' a sorpresa e soffre gli strappi di Leao, non riuscendo a tenerlo quando cambia passo. Rimane negli spogliatoi. Dal 46' Bernardo 4,5 - Di male in peggio, si perde subito Giroud.

Pavlovic 4,5 - Seguito dalla Juventus per il restyling della difesa, il posizionamento in occasione del calcio d'angolo non è il migliore degli spot. E sulle altre reti non va meglio.

Wöber 5 - Di solito fa il centrale, stavolta gli viene data la possibilità di spingere in fascia. Mette dentro un paio di cross interessanti ma è in ritardo nella diagonale su Krunic. Dal 77' Ulmer sv

Seiwald 5 - A San Siro fa quasi da spettatore perchè in mezzo al campo Bennacer e Tonali gli nascondono la palla per novanta minuti.

Gourna-Douath 5,5 - Partenza a petto in fuori per lanciare un segnale, in realtà è un fuoco di paglia. Entra duro su Theo ma è lui farsi male. Dal 64' Kameri 5,5 - Va al tiro con poca convinzione.

Kjærgaard 5,5 - Insidioso negli inserimenti senza palla: si fa murare da Tomori sullo 0-0. Nel primo tempo allunga la squadra con le sue galoppate poi si eclissa.

Sučić 5,5 - Balla tra le linee è lì in mezzo crea qualche grattacapo alla difesa milanista. Regala una gran palla in verticale a Okafor, ci prova fino alla fine con poca precisione.

Adamu 5,5 - Non sta mai fermo per dare imprevedibilità. Largo per favorire i tagli dei compagni, quando riempie l'area trova sulla sua strada Tatarusanu. Dal 62' Sesko 6- Potenziale campioncino, testa i riflessi di Tatarusanu.

Okafor 6 - Annunciato come pericolo numero uno, sul campo conferma di essere un cliente scomodo facendo sempre il movimento giusto. Dà l'impressione di predicare nel deserto. Dal 77' Koita sv

Matthias Jaissle 5 - Guida la squadra più giovane della Champions League e giocarsi la qualificazione a San Siro all'ultima giornata con un gruppo di ventenni è comunque un successo. Fedele alla filosofia del club, ma il coraggio non basta: l'atteggiamento è da elogiare, la fase difensiva da brividi.