Le pagelle del Sassuolo - Immancabile Caputo. Difesa in affanno sui due gol subiti

vedi letture

LAZIO-SASSUOLO 2-1 (6' Caputo, 25' Milinkovic-Savic, 72' Immobile)

Consigli 6 - Sui gol non sembra avere colpe particolari. Bene nel finale di gara su Muriqi ed Escalante, evita un passivo maggiore

Muldur 5 - Spinge bene ma ha qualche titubanza in fase difensiva sulle scorribande di Marusic. E infatti non riesce a tenergli testa in occasione dell'affondo che porta al gol vittoria di Immobile (dal 90' Raspadori sv)

Ferrari 5,5 - Viene graziato da Giua a inizio primo tempo quando stende Immobile al limite dell'area. Lo scampato pericolo gli dà forza, chiude bene soprattutto su Correa nel primo tempo

Marlon 5 - Sovrastato da Milinkovic sul gol dell'1-1, troppo distante da Immobile sul 2-1. Due sbavature che pesano sul risultato

Rogerio 6,5 - Prestazione molto solida difensivamente, soprattutto considerando che dalla sua parte si muovono Lazzari e Milinkovic-Savic. Meno concreto in fase di spinta

Obiang 6 - La sua corsa e i suoi muscoli risultano importanti (soprattutto in fase difensiva) in mezzo al centrocampo folto della Lazio (dal 76' Lopez sv)

Locatelli 5,5 - Il calcio d'angolo che porta al gol della Lazio nasce da una bruttissima palla persa a centrocampo. Cresce col passare dei minuti, nella ripresa prova a caricarsi la squadra sulle spalle ma oggi non basta

Defrel 5,5 - Schierato alto a destra in quello che solitamente è la casella di Berardi, si vede poco o niente durante il primo tempo. E De Zerbi lo toglie all'intervallo (dal 46' Haraslin 5,5 - Dà qualità alla fase finale della manovra con la sua tecnica, ma a conti fatti risulta spesso fumoso)

Djuricic 6 - Senza Boga e senza Berardi gran parte delle idee offensive del Sassuolo devono passare dai suoi piedi. Come in occasione dell'assist per Caputo dopo pochi minuti. Cala alla lunga

Traore 5,5 - Parte largo a sinistra e non crea particolari pericoli. Un po' meglio nella ripresa quando gioca in posizione più centrale (dal 76' Boga sv)

Caputo 7 - Il suo, nel bene o nel male, lo fa sempre. Bravo e glaciale in occasione della rete che apre il match dopo soli 6'

Roberto De Zerbi 5,5 - Il suo Sassuolo dura troppo poco. Parte fortissimo e con convinzione, ma dopo il gol al 6' perde via via pericolosità. Una buona parte di colpa ce l'hanno anche gli infortuni e le assenze