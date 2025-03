Le pagelle del Torino - Vlasic colpo da biliardo, Gineitis lottatore. Casadei in affanno

Risultato finale: Torino - Empoli 1-0

Milinkovic-Savic 6,5 – Il portiere granata è in un buon momento di forma e si vede anche dalle scelte più “semplici”. Non si fida del pallone bagnato e preferisce allontanare le minacce con i pugni. Attento anche su un retropassaggio rischioso di Maripan.

Walukiewicz 5,5 – Qualche grattacapo quando Gyasi spinge dalle sue parti. Ha più fortuna e riesce ad arginare meglio Pezzella. Dal 46’ Masina 6 – Entra per dare supporto in difesa e permettere più sviluppi sugli esterni. Cosa che parzialmente succede. È bravo ad usare i muscoli nel proteggere palla sugli attacchi di Kouame.

Maripan 5,5 – Non un grande impatto nella gara con diverse imprecisioni. Svirgolate e retropassaggi pericolosi che Milinkovic riesce a risolvere.

Coco 6 – Gara relativamente ordinata in difesa, con qualche fallo evitabile ma, tutto sommato, fa il suo. Prova a rendersi pericoloso su corner ma non trova lo specchio della porta.

Biraghi 6 – Si muove molto in avanti a sforna diversi traversoni. Peccato per l’occasione in cui si fa ingolosire e prova il pallonetto che non gli riesce invece di servire Adams ben posizionato.

Ricci 5,5 – Primo tempo molto in ombra dove tocca pochi palloni. Quando è in possesso appare troppo lento e impreciso.

Gineitis 6,5 – Intercetta un tiro pericoloso a inizio gara che gli costa un taglio sul labbro. Nel reparto di centrocampo è quello che prova a muoversi di più ma diversi scontri di gioco lo condizionano. Dal 63’ Lazaro 6 – Che non sia in condizione fisica ottimale lo si capisce dalla sua iniziale panchina. In fatti spinge poco, si limita a un lavoro di sponda.

Elmas 6 – Qualche buon recupero palla con seguenti giocate e mandare in porta i compagni. Molto attivo nel provare a servire i suoi, meno nel cercare la conclusione. Dal 83’ Karamoh S.V.

Casadei 5,5 – Non gioca nella sua solita posizione ma il fatto di avere un avversario, Sambia, che lo marca a uomo, lo rendono inefficace nel creare superiorità e azioni pericolose.

Vlasic 7 – Si muove molto per cercare soluzioni o conclusioni ma non riesce a rendersi effettivamente pericoloso nel primo tempo. Nella ripresa, invece, è bravo a gestire il pallone al limite dell'area nonostante la carica di Marianucci e a piazzarlo all'angolino basso con un colpo da biliardo. Dal 91’ Tameze S.V.

Adams 6 – Gara di sacrificio con tante sponde per i compagni. Lotta, protegge palla e guadagna falli che fanno rifiatare la sua squadra dal pressing alto degli avversari.

Paolo Vanoli 6 – Gara e gioco non da Torino, ma alla fine porta a casa i 3 punti e trova continuità di risultato. Bene i cambi e il cambio di modulo che gli permette di spingere di più rispetto al primo tempo.