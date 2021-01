Le pagelle del Torino - Zaza tarantolato, Singo imprendibile. Il centrocampo fa fatica

Benevento-Torino 2-2: 32' rig. Viola, 49' Lapadula, 51' e 93' Zaza (T)

Sirigu 5,5 - Frana su Lapadula (che aveva già abbondantemente calciato), inducendo Giacomelli a concedere il rigore ai padroni di casa. Discutibile, ma ne abbiamo visti tanti. Viola lo spiazza, Lapadula lo sorprende sul suo palo ma grazie a una deviazione di Ricardo Rodriguez.

Izzo 6 - Il gladiatore col turbante: dopo 9' sembra andare k.o. a causa del frontale con Tuia, ma resta stoicamente in campo, prima di alzare bandiera bianca all'intervallo. (Dal 46' Buongiorno 6 - Buona personalità, non corre rischi e si destreggia bene al centro della difesa).

Lyanco 6 - Caprari e Lapadula sono due clienti difficili, il brasiliano fa buona guardia ed è sempre preciso nelle chiusure.

Rodriguez 5,5 - Un paio di sortite offensive, una punizione sulla barriera e poco altro. Lapadula sfugge alla sua marcatura e viene travolto da Sirigu, poi devia involontariamente la conclusione dell'attaccante naturalizzato peruviano. (Dall'83' Gojak s.v.).

Singo 7 - Primo tempo così così, poi prova a diventare un fattore nella ripresa. Prima l'assist per il 2-1 di Zaza, poi una conclusione potente che si spegne di poco sul fondo.

Lukic 5,5 - Deve dare qualità alla manovra, non riesce a prendere per mano la squadra. Pochi spunti, non trova mai la giocata giusta. Ordinato ma non basta. (Dal 75' Verdi s.v.).

Rincon 6 - Solito lottatore in mezzo al campo, ma la qualità e l'aggressività dei centrocampisti del Benevento gli creano parecchi grattacapi. Cresce nella ripresa.

Linetty 5,5 - Ci prova con i consueti inserimenti senza palla, ma non è mai pericoloso. Gli manca il guizzo decisivo e anche un po' di freschezza atletica. (Dal 67' Baselli 6 - Un rientro importante per il Torino e per Nicola, che potrà contare su un elemento di grande qualità).

Ansaldi 6,5 - Un paio di cross interessanti, è sempre nel vivo della manovra. Il migliore dei suoi nel primo tempo, lavora bene anche nella ripresa.

Belotti 6 - La generosità non basta. Continua a giocare troppo lontano dall'area di rigore e così i compagni di squadra fanno fatica a costruire occasioni degne di nota. Nel secondo tempo ha due occasioni per colpire, poi si inventa l'assist per Zaza.

Zaza 7,5 - Spreca una grande occasione (che si procura con caparbietà), poco prima della rete di Viola che sblocca il match. Segna il 2-1 tenendo in vita il Torino, poi si vede annullare il pareggio. Corre e lotta contro tutti. Encomiabile il suo spirito di sacrificio, meritata la doppietta.

Allenatore: Davide Nicola 6 - Non gli si può chiedere miracoli dopo pochi giorni di lavoro. La sua squadra combatte e ci prova, spesso con scarsa lucidità. Un problema sicuramente mentale e su questo dovrà concentrarsi nelle prossime settimane, per risollevare una squadra che dovrebbe occupare ben altre posizioni in classifica. Intanto porta a casa un punto importante.