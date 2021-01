Le pagelle dell'Atalanta - Muriel non si ferma più, Zapata non punge. Maehle tra i migliori

Udinese-Atalanta 1-1

Marcatori: 1’ Pereyra (U), 44’ Muriel (A)

Gollini 5,5 - Manca un po’ di sicurezza rispetto al solito, soprattutto nel primo tempo. Da rivedere l’uscita sul gol di Pereyra, male quando perde il pallone in area. Ma qualche disattenzione è concessa anche al numero 95.

Toloi 6 - Uno dei migliori dei tre difensori, si propone spesso in attacco: sulla corsia destra diventa un esterno aggiunto insieme a Maehle. In due occasioni sfiora anche la rete.

Romero 6 - Pronti-via, casca nel movimento di Lasagna e lascia la posizione scoperta. Dopo l’errore si riscatta, ingaggia un bel duello proprio con l'attaccante bianconero. Nella ripresa sfiora anche il gol.

Palomino 5,5 - Errore di concetto sul gol dei padroni di casa, si fa scappare l’ex Watford con troppa facilità. Soffre durante tutta la sfida, commette diversi falli evitabili.

Hateboer 5,5 -Meno propositivo rispetto al compagno di reparto, lo chiudono e l’olandese non riesce a sfruttare i pochi spazi. Giocate elementari e prevedibili, deve aumentare i giri del motore. (Dal 58’ Gosens 6 - Buon approccio alla gara, riesce a dare la giusta spinta sulla corsia di competenza).

De Roon 6 - È una partita difficile, il centrocampista orange non si tira indietro. Tanti palloni sporcati, aiuta anche i tre centrali quando la squadra si spinge troppo in avanti.

Pessina 5,5 - Soffre la fisicità da parte dei friulani, soprattutto nella prima frazione di gioco. Troppe sbavature in fase di costruzione del gioco, si propone con maggiore frequenza quando passa sulla trequarti.

Maehle 6,5 - Va vicino al suo primo gol in Italia con una gran botta di prima intenzione. Gasp nella ripresa lo sposta sulla destra, gioca con la solita personalità su entrambe le fasce.

Miranchuk 6 - Va a sprazzi, ma quando si accende rischia di essere pericoloso. Nel secondo tempo sfiora un gran gol, la conclusione di sinistro esce di pochissimo. (Dal 58’ Ilicic 6 - Dà maggiore linfa vitale e riesce a muoversi bene. Gotti però lo ingabbia, fa quello che può).

Malinovskyi 5,5 - Si muove bene rispetto le ultime uscite, prende anche l’iniziativa con un tiro dalla distanza. L’errore da dentro l’area però pesa parecchio: poteva calciare in porta anziché cercare un inutile colpo di tacco. (Dall’81’Freuler s.v.).

Muriel 7 - Quattro palloni persi nei primi 26 minuti. Quando smette di dare la colpa al campo si trasforma e segna ancora una volta con un’azione personale da applausi: 14 gol stagionali, 11 in campionato. I numeri parlano da soli. (Dal 58’ Zapata 6 - Tiene bene palla, lotta contro tutti. Lo servono poco, ma fa sempre reparto da solo).

Gian Piero Gasperini 5,5 - Il turnover paga a metà, la sua Dea lascia altri due punti per strada. Deve correre ai ripari non tanto per la classifica, ma per poter ripartire dopo due partite in cui la squadra è sembrata meno lucida.