Le pagelle dell'Empoli - Caputo-Cambiaghi, che feeling. Muro Luperto, Zanetti promosso

vedi letture

Risultato finale: Fiorentina-Empoli 1-1

Vicario 6 - Imperfetta la sua posizione sulla rete di Cabral e lo si nota perché anche un suo errorino fa notizia, ma anche oggi mette la firma su questo punto con due parate importante, specie quella nel finale sul centravanti viola.

Ebuehi 5,5 - Sbaglia il movimento nell'azione del gol dell'Empoli, lasciando la marcatura preventiva. Per il resto tocca pochi palloni ed è impreciso in quei pochi che gioca.

Ismajli 6 - Zanetti ha detto che è un uomo fondamentale per l'Empoli e ne dà un'altra dimostrazione. Gioca tutta la gara con un gran senso della posizione.

Luperto 6,5 - Sembra avere una calamita addosso, perché ogni tiro della Fiorentina va a sbattere sul suo corpo. Altra prova importantissima, ergendosi a guardiano dell'area di rigore.

Cacace 6 - Chiamato a sostituire lo squalificato Parisi, deve fronteggiare prima Nico Gonzalez e poi Ikoné, due molto estrosi, ma il suo pragmatismo ha la meglio sulla vivacità dei suoi rivali.

Akpa Akpro 6,5 - Amrabat gioca in maglia viola, ma questo pomeriggio pare avere quella dell'Empoli perché lui ci somiglia tantissimo (alla miglior versione, non quella di oggi). Ruggisce sugli avversari, partecipa alla manovra e vince diversi duelli in mezzo al campo. Dal 72' Henderson s.v.

Marin 5,5 - E' meno preciso del solito e fa anche arrabbiare i compagni gettando alle ortiche qualche ripartenza. Almeno chiude con cinque palle recuperate, niente male. Lo spirito di sacrificio bilancia l'imprecisione.

Bandinelli 6,5 - Ad inizio ripresa colleziona due interventi nella stessa azione difensiva che valgono un gol. Centrocampista di cuore e di lettura. Dall'84' Grassi s.v.

Baldanzi 6,5 - Che senta particolarmente questo derby (normale per lui che gioca all'Empoli da quando aveva 8 anni) lo si evince dai tanti ripiegamenti e dalle chiusure anche piuttosto dure, rischiando più volte il cartellino. Da un suo recupero palla, uno dei tanti, nasce l'azione dell'1-0. Dal 72' Haas s.v.

Caputo 6,5 - Il feeling con Cambiaghi è ottimo e infatti prima gli confeziona l'assist, poi gli viene ricambiato il favore ma è fuorigioco per mezzo piede. In più ci mette il solito gran lavoro per la squadra per il quale è già tornato nel cuore dei tifosi empolesi. Dall'84' Piccoli s.v.

Cambiaghi 7 - Si sfila spesso dalla morsa per far perdere i riferimenti ai difensori, vi riesce. Guardare per credere l'azione del gol rifinita col movimento e finalizzata da ottimo centravanti. Svaria su tutto il fronte d'attacco, ha buona fisicità e gran velocità. In giornata di grazia, gli riesce tutto, poi esce per infortunio. Dal 59' Satriano 5,5 - Poco incisivo nella metà campo avversaria, nel finale ripiega fino a dentro l'area di rigore ma poi dimentica di marcare Cabral.

Paolo Zanetti 6,5 - Difesa alta e compatta e via in verticale. E tanta costruzione dal basso, anche rischiando. L'Empoli non rinuncia mai ai suoi concetti e gioca meglio della Fiorentina. Non costruisce tantissimo, ma sa essere anche cinico. Il gol subito è davvero fortuito. Promosso a pieni voti.