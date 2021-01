Le pagelle dell'Inter - Barella perfetto, LuLa a segno senza brillare. Eriksen, nuova vita da play?

vedi letture

Inter-Benevento 4-0

Marcatori: 10'pt autogol Improta, 10'st Lautaro Martinez, 22'st e 32'st Lukaku.

Handanovic 6 - Spettatore non pagante per l'intera partita. Il Benevento crea poco e non centra praticamente mai la porta.

Skriniar 7 - L'ennesima grande prova. Non concede neanche un centimetro al Benevento, guida la difesa con urla e gesti e si prende anche la mansione di impostare. C'era chi diceva che non era adatto per la difesa a tre, stasera un'altra smentita. Dal 74' de Vrij s.v.

Ranocchia 6 - Non sempre è ben posizionato sui lanci del Benevento, mettendo così in difficoltà anche i compagni di reparto. Rischia di causare un calcio di rigore per un'entrata irruenta su Lapadula, ma l'arbitro gli dà ragione. Nessuna sbavatura nella ripresa.

Bastoni 6,5 - L'uscita da dietro col pallone basso è la sua specialità. Non ne sbaglia una. E non sbaglia neanche le altre giocate. Un '99 con le spalle larghe di un veterano.

Hakimi 5,5 - Torna titolare, ma stasera non c'è la miglior versione del marocchino. Le sgroppate non mancano, ma i cross sono quasi sempre fuori misura.

Barella 7 - Corre per due, forse anche per tre. E non perde mai lucidità. E' l'uomo ovunque dell'Inter, spesso la sensazione è che in campo ce ne sia più di uno. Dal 64' Vidal 6 - Una mezzora sufficiente, senza alti né bassi. Ordinaria amministrazione a risultato praticamente acquisito.

Eriksen 7 - Giocate di prima, un bellissimo passaggio per Hakimi, geometrie perfette in mezzo al campo. Conte lo lancia da play e lui ripaga la fiducia con una prestazione super: che sia l'inizio di un nuovo capitolo?

Gagliardini 5,5 - Si vede poco, troppo poco per la posizione di campo che ricopre. Sale in cattedra solo con un lancio nella ripresa, prima e dopo il nulla o giù di lì. Dall'81' Sensi s.v.

Perisic 5 - Lento nei movimenti e impreciso nelle rifiniture per i compagni, fa fatica anche a saltare l'uomo. Una delle poche note stonate della serata.

Lukaku 6,5 - Il lavoro per la squadra, nel complesso, c'è. Ma stasera pare mancare tutto il resto a cui ci aveva abituato. Anche in una serata che sembrava storta, però, trova la via del gol per due volte, salendo a quota 14 in campionato. Dall'81' Pinamonti s.v.

Lautaro Martinez 7 - A secco da sei partite, ha gran voglia di tornare al gol e lo dimostra con la determinazione che mette fin dai primi minuti. Per un tempo però è impreciso, salvo trovare la sua decima rete in campionato nella ripresa con un bel sinistro chirurgico. Dal 74' Sanchez 6,5 - Gli basta un quarto d'ora per incidere. L'assist per Lukaku è strepitoso, di tecnica sopraffina.

Allenatore: Cristian Stellini (vice di Antonio Conte) 7 - La partita non è mai in discussione, nonostante le rotazioni in formazione. L'Inter non rischia mai, tiene bene il campo e trova facilmente il gol. Di solito fa fatica ad aprire le squadre chiuse, stasera no, anche perché è fortunato a sbloccare il match con l'autogol di Improta. Da lì è tutto in discesa.