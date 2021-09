Le pagelle dell'Inter - Boom boom Dimarco. Per Dzeko super lavoro ma poca incisività

SAMPDORIA-INTER 2-2 (18' Dimarco, 34' Yoshida, 44' Lautaro, 49' Augello)

Handanovic 6 - Sui due gol doriani può fare poco, per il resto arriva tranquillo al 90', con interventi precisi e puliti anche se non troppo complicati

Skriniar 6 - Bene nelle chiusure di fisico, apprezzabile quando si stacca dalla linea per provare a giocare da centrocampista. Controlla bene Damsgaard

De Vrij 6 - Il solito regista della difesa. Dal centro vede tutto e controlla tutto, al solito con attenzione e senso tattico

Dimarco 7 - Una perla da guardare e riguardare, il mancino con cui toglie la ragnatela dall'incrocio. La sua prestazione da terzo di difesa però è anche altro, con corsa e chiusura puntuali (dal 68' Dumfries 6 - Una sgroppata interessante, una chiusura importante. Buoni segnali)

Darmian 5,5 - Meno propositivo del solito, colpa anche degli ingorghi sulle corsie laterali. Sul raddoppio avversario perde Augello coprendo un altro uomo

Barella 6,5 - Il coast to coast con cui dà il via al secondo gol è una gioia per gli amanti del calcio. Energia e qualità nei piedi, lavora palloni a ripetizione. Anche se sul raddoppio doriano è pigro e non rientra in copertura su Augello

Brozovic 5,5 - Importante nell'economia dell'Inter anche se non è al meglio della condizione. Sul gol di Yoshida però avrebbe potuto stringere maggiormente sul giapponese (dal 54' Vidal 5,5 - Dal cileno ci si aspetta sempre qualcosa in più. Ha poche idee, pensa più alla lotta)

Calhanoglu 6 - Si vede meno rispetto alle prime due giornate. E' comunque fondamentale nel recuperare il pallone da cui nasce il secondo gol, quello di Lautaro (dal 68' Sensi sv - Sfortunato, si fa male quasi subito)

Perisic 6 - Si fa sentire soprattutto in fase difensiva, aiutando Dimarco da quella parte. Un paio di discese di buon livello, come quella prima del cambio (dal 54' D'Ambrosio 6,5 - Si piazza nel ruolo di Bastoni, terzo di difesa a sinistra. E il suo salvataggio sulla linea vale quanto e forse più di un gol)

Lautaro 7 - Stanchezza e Real Madrid all'orizzonte non spaventano, Simone Inzaghi gli chiede uno sforzo e lui risponde presente. Solita prestazione infarcita di giocate e impreziosita dal gol in chiusura di primo tempo (dal 63' Correa 6 - Entra col piglio giusto, cercando spesso il pallone e creando diverse occasioni da gol)

Dzeko 5,5 - Il lavoro per la squadra è al solito encomiabile e il velo sul gol di Lautaro importante. Ma manca in ciò che servirebbe, ovvero la finalizzazione. Inzaghi lo sprona e gli chiede di stare più vicino alla porta, senza particolari risultati

Simone Inzaghi 5,5 - Cerca di non pensare al Real e lancia Lautaro nonostante la stanchezza. Scelta azzeccata, così come quella di dar fiducia a Dimarco, anche se il risultato non lo premia. Piccola considerazione: terminare i cambi al 68', col caldo e il momento intenso della stagione, non sembra scelta oculata. E infatti Sensi lo lascia prima virtualmente e poi concretamente in 10 a causa dell'infortunio