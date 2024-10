Le pagelle dell'Inter - Thuram regala tre punti d'oro. Bisseck convince, Barella in regia no

YOUNG BOYS-INTER 0-1

(90'+3 Thuram)

Sommer 6,5 - L'unico applaudito anche dai padroni di casa, nel primo tempo va oltre l'ordinaria amministrazione a cui è abituato. Nel secondo ringrazia soprattutto il palo colpi

Pavard 6 - Alterna amnesie a ottime chiusure,si sgancia decisamente meno di Bisseck e forse anche di quanto potrebbe. Monteiro è una spina nel fianco. (Dal 76' Bastoni 6 - Partecipa alla manovra).

De Vrij 6,5 - Domina Ganvoula - non che ci volesse Beckenbauer - e non corre grandi rischi.

Bisseck 7 - Era stato acquistato per giocare a sinistra da vice Bastoni, un anno e rotti dopo ne ha l'occasione. Pericoloso sotto porta nel primo tempo, per ampi tratti della partita è il migliore dei suoi.

Dumfries 6 - Tante difficoltà in fase difensiva e tante incomprensioni con Frattesi, ma è anche lui a conquistare il rigore che Arnautovic fallisce.

Frattesi 5,5 - Un passo indietro rispetto alla bella prova di Roma. Pochi inserimenti e apporto alla manovra limitato.

Barella 5,5 - Prove di futuro o solo emergenza? La seconda è sicura, circa il primo si vedrà e qualche dubbio in più viene. Improprio il paragone con Calhanoglu e pure con Asllani, ma fa tanta fatica nel dirigere il traffico.

Mkhitaryan 6 - Del centrocampo d'emergenza è quello che sembra avere idea di cosa fare. L'unico, specie nel primo tempo, a produrre gioco e tenere gli standard: la sostituzione è da spiegarsi pensando alla Juve. (Dal 61' Zielinski 5,5 - Ha il merito di alzare i ritmi, il demerito di divorarsi un gol quasi fatto).

Carlos Augusto 6 - Non sempre coinvolto nella manovra nerazzurra, da una sua iniziativa nasce l'unico pericolo costruito dall'Inter nel primo tempo. Poi la gamba sinistra lo costringe al cambio. (Dal 54' Dimarco 6,5 - Suo l'assist che consente all'Inter di espugnare Berna. Cambio di passo non da poco).

Taremi 5,5 - Più di supporto che attore protagonista: il tacco per Bisseck è una delizia, nel secondo tempo ha una palla gol e la spedisce in curva. (Dal 76' Thuram 7 - E alla fine… arriva Marcus. Gioca poco e non da star, ma il gol è pesantissimo e ne sfiora un altro. Ottimo biglietto da visita per la Juve).

Arnautovic 4,5 - Parte propositivo, saluta la contesa dopo aver fallito il rigore che avrebbe cambiato la gara e che forse non doveva neanche tirare lui: ma in una serata del genere non ci si può permettere di sbagliare. (Dal 61' Lautaro 6,5 - Prezioso il tacco ad avviare la manovra che porta alla rete di Thuram, altra garra rispetto all'austriaco).

Simone Inzaghi 6,5 - Tra riserve e titolari c'è differenza. È la scoperta dell'acqua calda, per carità, ma è così. Mette in campo un'Inter incerottata e senza di regia, lo spirito combattivo già visto a Roma è la miglior notizia, assieme ai tre punti che in questa Champions contano tanto. Adesso la Juventus.