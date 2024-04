Le pagelle dell'Udinese - Samardzic pesca il jolly, Okoye prende quasi tutto

Risultato finale: Udinese-Inter 1-2

Okoye 7 - Nel primo tempo. È decisivo in tre occasioni, sulle due conclusioni da fuori di Calhanoglu e sull’incornata di Lautaro. Da matita blu l’uscita con cui regala il rigore. Anche sul tiro di Lautaro è sensazionale ma non può nulla sulla respinta di Frattesi.

Perez 6 - A ,metà del primo tempo, è bravissimo a seguire il taglio di Thuram e a chiuderlo con grande intervento in acrobazia.

Bijol 6.5 - Contro la coppia gol più prolifica della Serie A sforna una prestazione autoritaria e limita le giocate della TuLa.

Kristensen 6 - Regge l’urto contro l’attacco nerazzurro, in una sola occasione viene messo a sedere da una buona giocata di Thuram.

Ehizibue 5.5 - Dal suo lato la coppia Carlos Augusto-Dimarco spinge per 90 minuti e lui fatica a contenerli. Dal 62’ Ferreira 5.5 - Entra male e commette troppi errori.

Zarraga 6 - Partita di grande attenzione in mezzo al campo. Dal 70’ Payero 6 - Entra quando i suoi pensano a difendere solo il risultato e alla fine non ci riescono.

Walace 5.5 - Nel centrocampo bianconero è il più in difficolta, in due occasioni si fa tagliare fuori dal movimento di Mkhitaryan e permette ai nerazzurri di partire in contropiede.

Samardzic 6.5 - In un paio di occasioni permette ai suoi recuperare alta la sfera ma è troppo egoista e finisce per vanificare tutto. Sul finire di primo tempo trova un varco e, con un po’ di fortuna, fa carambolare il pallone alle spalle di Sommer. Dal 62’ Lovric 6 - Nemmeno 20 minuti e i suoi muscoli alzano bandiera bianca. Dall’82 Ebosel sv.

Kamara 6.5 - Contiene bene Dumfries da quel lato e, proprio da un suo recupero palla nasce il gol che porta al momentaneo vantaggio bianconero. Dal 70’ Zemura 6 - Prova ad allungare l’Inter con le sue accelerazioni che costano un giallo a Lautaro che salterà la prossima.

Pereyra 6 - Nella prima parte di gara recupera un buon pallone ma cestina calciando malissimo. Nell’occasione del gol si fa trovare bene tra le line e libera Samardzic.

Thauvin 6 - Chiamato a prendere il posto dello squalificato Lucca. Interpreta il ruolo in modo diverso ma i palloni a disposizione sono veramente pochi. Bene nella fase di prima pressione ai difensori nerazzurri.

GABRIELE CIOFFI 6 - La sua Udinese va ad un passo da strappare un punto fondamentale per la corsa salvezza. Il gol di Frattesi rovina i piani dei nerazzurri che da qui alla fine dovranno sudare per rimanere in A.