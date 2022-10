Le pagelle della Fiorentina - Jovic bomber di coppa, Kouame uomo in più. Barak nascosto

vedi letture

Risultato: Fiorentina - Basaksehir 2-1

Gollini 4,5 - Approccia la serata come peggio non potrebbe, battezzando un’uscita fuori dall’area che invece di farlo arrivare prima di Aleksic, finisce per metterlo fuori gioco. Poco altro lavoro, non può neanche rimediare.

Dodo 6 - Da un suo recupero alto scaturisce la prima occasione del match in favore della Fiorentina. Il resto della sua prestazione non è altrettanto spigliato, anche se arriva al sei. Il terzino dello Shakhtar, però, al momento non c’è ancora.

Milenkovic 5 - Mal posizionato in occasione del gol subito dalla sua squadra al quarto d’ora: sballa la linea e tiene in gioco Aleksic. Una macchia che inciderà sullo sviluppo della partita, nonostante una prova per il resto sicura.

Igor 6 - Il centrale brasiliano, dopo gli svarioni degli ultimi tempi, ha modo di riconquistarsi un posto al centro della difesa. Novanta minuti più recupero fatti con diligenza e attenzione, limitando i rischi al minimo sindacale.

Terzic 6 - Fa rifiatare capitan Biraghi, tornando nella sua vera zona di competenza, la sinistra. Si propone con buona frequenza in discese lungo la corsia, non venendo però visto troppe volte dai compagni di squadra. Dall’83’ Biraghi sv.

Amrabat 6,5 - Non spicca né ruba l’occhio in fase di impostazione, ma quando c’è da lavorare come schermo ha pochi rivali in giro, nessuno nella rosa gigliata. Qualche pallone perso, ma anche tantissimi recuperati.

Mandragora 5 - Segue solamente nelle intenzioni iniziali l’inserimento di Aleksic: una decisione che costa caro ai suoi, visto che per il numero 8 si spalanca un’autostrada. Per il resto mostra personalità, ma non basta.

Kouame 7 - Non è una novità ormai vederlo nell’elenco dei migliori in campo per la Fiorentina: da più di un mese è l’uomo in più di Italiano, oggi si conferma tale. A referto mette un assist e mezzo, ma anche la solita, ottima prova.

Barak 5,5 - Avanzato trequartista per provare a dare più sostanza e peso all’attacco, comincia dando il senso di voler essere centrale nelle manovre, facendosi vedere come riferimento. Più la Viola cresce, però, più lui sparisce dalla scena. Dal 76’ Bonaventura 5,5 - Ha la grande occasione per segnare il terzo gol, ma da ottima posizione e con il destro riesce a mancare del tutto lo specchio della porta.

Saponara 6,5 - Probabilmente nella sua miglior veste dall’inizio della stagione, nel primo tempo invita a nozze prima Kouame e poi Jovic, senza che in risposta lo facciano finire sul tabellino degli assist. Fuori tra gli applausi. Dal 76’ Ikone 5,5 - Discorso simile a quello fatto per Bonaventura: a lui la chance per siglare il terzo gol dei suoi, ma da zolla più che favorevole manca l’appuntamento.

Jovic 7,5 - Sulla via del ritorno ai gol, trova conferma: per ora è vero e proprio bomber di coppa, come raccontano i quattro centri nelle ultime tre partite. Con il Basaksehir ne segna due, dopo averne sbagliati altri. Peccato il dito polemico. Dal 73’ Cabral 6 - Ha poco più di un quarto d’ora per mettere la sua firma sul match, ci va soltanto vicino, su suggerimento di Biraghi. Provvidenziale Sengezer a dirgli no.

Vincenzo Italiano 6,5 - Raccoglie i buoni segnali dati dalla ripresa con l’Inter e ripropone il 4-2-3-1, stavolta dall’inizio. Il solito, stavolta particolarmente incredibile, errore di singoli mette in salita la partita dei suoi, che però pareggiano subito e dopo un quarto d’ora di ripresa passano avanti. La sua Fiorentina gestisce la palla e le occasioni della partita, sbattendo però sulla resistenza turca. Vittoria meritata, ma per potersi imporre con tre reti di scarto e vivere la serata perfetta serviva un po’ più di precisione sotto porta. Una questione imputabile a lui solo fino a un certo punto.