Le pagelle della Fiorentina - Kean, errore non da lui. Gudmundsson, giornata sbagliata

Risultato finale: Fiorentina - Parma 0-0

De Gea 6,5 - Chiamato al lavoro già nei primissimi minuti, si fa trovare pronto quando serve. Se la Fiorentina porta a casa almeno un punto, c’è del merito da parte sua.

Pongracic 6 - Non solo il lavoro del difensore, in alcune occasioni c’è spazio anche per tentare delle sortite palla al piede. Meno incisivo del solito in ambo le fasi.

Dall’80’ Comuzzo sv.

Pablo Mari 6,5 - Si prende la briga di marcare Pellegrino in un duello tra marcantoni dotati di accento iberico. Si dimostra affidabile anche quando deve vedersela con altri.

Ranieri 6 - Non perfetto nel posizionamento nella primissima occasione della partita, si fa perdonare però gestendo al meglio la sua presenza nel resto dell’incontro.

Dodo 6 - In partenza Valeri gli procura più di un grattacapo, poi però comincia a conquistare campo. Sembra sempre in procinto di lasciare il segno, cala nel finale di match.

Mandragora 6,5 - Galvanizzato dal momento che sta vivendo, prova a indossare i galloni del comandante anche col Parma. Tra le altre cose, aveva mandato Kean verso la porta.

Dal 70’ Richardson 6 - Il passo non è da scattista, avrebbe trovato il varco giusto per andare a segnare l’1-0 ma era in evidente fuorigioco.

Cataldi 6,5 - L’ultimo a mollare anche quando, nei minuti di recupero, si capisce che non c’è trippa per gatti. E dopo aver regalato una prova più che buona fino ad allora.

Fagioli 5,5 - Tornato a riempire le prime pagine nazionali per il riemergere del tema scommesse: non può essere un alibi, ma forse non aveva la testa giusta per giocare la gara.

Dal 70’ Adli 6 - Rispetto a Fagioli porta quantomeno un numero minore di errori, anche se non contribuisce ad elevare del tutto il livello del centrocampo.

Parisi 6 - Con l’infortunio di Gosens è diventato insostituibile e per questo deve anche essere centellinato. Lascia il campo con un quarto d’ora d’anticipo dopo una prova onesta.

Dal 75’ Folorunsho sv.

Kean 5 - Dopo un primo tempo fatto di tante corse senza frutto, arriva la palla del potenziale vantaggio. Una di quelle che lui non sbaglia: stavolta, invece, gli capita. L’errore pesa.

Gudmundsson 5,5 - Un buon guizzo a inizio secondo tempo fa sperare che il primo fosse stato solo un giro a vuoto. Invece no, semplicemente non era la sua giornata.

Dal 75’ Beltran sv.

Stefano Citterio (squalificato Palladino) 5,5 - Il vice in panchina prova a trasmettere le direttive del titolare in tribuna, il primo tempo però è un esempio di come la Fiorentina in questa stagione fatichi quando ha i gradi da favorita e deve fare la partita. La ripresa porta conferme, anche se ha visto una Fiorentina decisamente migliore rispetto ai 45 minuti inaugurali. In ogni caso il totale non è sufficiente, il punto più che guadagnato sa di occasione persa.