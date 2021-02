Le pagelle della Juventus - L'errore decisivo è di Chiellini. CR7 neutralizzato da Meret

Risultato finale: Napoli-Juventus 1-0

Szczesny 6 - Guarda da spettatore quasi tutta la partita. Viene battuto dal dischetto da Insigne, che questa volta non sbaglia: rigore calciato perfettamente, non ha colpe.

Cuadrado 5.5 - La mossa Lozano lo mette in difficoltà. E' costretto a contenere il messicano, anche con le cattive e a costo di un cartellino, ma poche volte può mettersi in moto. All'intervallo è costretto a uscire per un problema muscolare. Dal 46esimo Alex Sandro 6.5 - Entra bene in partita, da sinistra attacca il Napoli e diventa un fattore come mai lo erano stati i terzini della Juventus nel primo tempo.

De Ligt 6.5 - Neutralizza Osimhen senza grosse difficoltà, disputa una buona partita difensiva senza sbavature.

Chiellini 5 - L'uomo immagine della rinascita bianconera in questo 2021 si macchia di un errore non degno della sua esperienza. La manata su Rrahmani era netta ed evitabile, e ha indirizzato una partita più equilibrata rispetto alle aspettative.

Danilo 6 - Meglio nella ripresa quando Pirlo con l'ingresso di Alex Sandro lo sposta a destra. In fase di impostazione è sempre nel vivo del gioco, anche a costo di sbagliare qualche passaggio.

Bernardeschi 5.5 - Buona condizione fisica, ma contro un Napoli così offensivo deve occuparsi principalmente di ciò che gli riesce peggio, ovvero difendere. Dal 63esimo MecKennie 5.5 - Conferma il momento di flessione, non riesce mai a entrare in partita.

Bentancur 5 - Troppo scolastico. Avrebbe a disposizione tempi e spazi per incidere di più, ma si limita all'ordinaria amministrazione. Dal 72esimo Kulusevski 6 - Buono il suo impatto con la partita, spina nel fianco nella fase finale del match.

Rabiot 5.5 - S'accende subito in avvio di partita ma si spegne troppo presto per diventare fattore determinante nel match.

Chiesa 6.5 - Destra, sinistra e poi di nuovo destra. Pirlo cambia spesso la sua posizione e la voglia di incidere non gli manca. Anche se a mancare è la giocata decisiva.

Morata 6 - Preferito a Kulusevski, l'attaccante spagnolo stasera non è sembrato al top. Qualche discreta accelerata ma mai una giocata in grado di fare la differenza.

Cristiano Ronaldo 6 - La vera notizia è che stasera non ha segnato. Ha avuto un paio di opportunità nella ripresa, ma ha trovato sulla sua strada un Meret in serata di grazia. E dire che quest'ultimo non sarebbe nemmeno dovuto scendere in campo.

Andrea Pirlo 6 - Questa volta aspettare l'avversario non basta per avere la meglio. Il quarto big match consecutivo evidenzia una Juventus sempre attenta in fase difensiva ma troppo poco pericolosa in attacco.