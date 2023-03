Le pagelle della Juventus - Rabiot è un trattore. Vlahovic non sufficiente, colpa anche del rigore

Risultato finale: Juventus-Sampdoria 4-2

Perin 6 - Non può fare praticamente nulla sui gol, perché Augello pesca il jolly e Djuricic è bravissimo a tenere basso il pallone. Per il resto partita abbastanza tranquilla.

Bremer 7 - Svetta per l'1-0, ma non è l'unica volta che va vicino al gol durante la partita. Fa un'ottima figura, perché solido e difficilissimo da saltare (dall'84' Rugani sv).

Bonucci 5,5 - Impreciso, sbaglia qualche pallone di troppo. Allegri lo toglie per inserire Cuadrado a fine primo tempo (dal 46' Cuadrado 6 - Ha la gamba per cercare di affondare).

Danilo 6,5 - Solita partita con ottimo tempismo difensivo. Sbaglia poco.

De Sciglio 6,5 - Nel secondo tempo va a fare il centrale difensivo, non demerita però nemmeno sulla fascia, ma Allegri vuole dare più corsa e sprint per cercare il vantaggio (dall'87' Gatti sv).

Fagioli 6,5 - Bellissima la palla per il secondo gol di Rabiot. Cerca di trovare le giuste geometrie e spesso ci riesce.

Barrenechea 5 - Non entra bene in partita e non migliora la sua prestazione con l'andare dei minuti. Abbastanza leggero, viene sostituito a fine primo tempo (dal 46' Locatelli 6 - Entra in campo per dare sostanza, riesce nel suo intento).

Rabiot 8 - È decisamente il suo anno. Dà qualità, quantità, segna di testa in mischia, poi con una pregevole volée. Davvero è un giocatore trasformato rispetto all'anno scorso.

Kostic 6,5 - Ennesimo assist, stavolta da calcio d'angolo, della sua ottima annata. Prova a mettere cross ficcanti, ma la connection con Vlahovic funziona a intermittenza.

Miretti 6 - Bellissima la parabola disegnata per Rabiot per il 2-0. Poi però non riesce a incidere granché, limitandosi un po' al compitino (dal 76' Soule 6,5 Va vicino al gol per tre volte, alla fine lo segna da due passi con un colpo di testa)

Vlahovic 5 - Vuole segnare a tutti i costi. Quando succede così, di solito, non va bene. Calcia il rigore del possibile 4-2 sul palo. Mezzo voto in più per il colpo di testa che porta al quarto gol.

Massimiliano Allegri 6,5 - La sua Juventus si incasina da sola, ma poi lui riesce a trovare il correttivo con Cuadrado e De Sciglio. Vittoria più difficile di quanto previsto, ma le scelte sono giuste.