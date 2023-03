Le pagelle della Real Sociedad - Kubo frizzante, delude David Silva. Male Zubeldia

Risultato finale: Roma-Real Sociedad 2-0

Remiro 5,5 - Non ha particolari responsabilità sulle reti subite. Ma non è comunque una sicurezza per Alguacil: prima dell'intervallo scherza con il fuoco in area piccola e quasi spalanca la porta ad Abraham, che per un soffio calcia alto.

Gorosabel 5 - Sulla destra cerca di impensierire El Shaarawy, ma è lo stesso ex Milan a sorprenderlo in occasione del vantaggio giallorosso: senza palla fatica e non poco. Dal 83' Sola s.v.

Zubeldia 5 - Sempre scollato da Abraham, che gode di troppa libertà anche in area di rigore: l'inglese, dopo nemmeno un quarto d'ora dal fischio d'inizio, lo brucia completamente e realizza l'assist per la zampata vincente di El Shaarawy.

Le Normand 5 - Non certo una guida per i suoi compagni di reparto: portato a spasso da Dybala nei primi quarantacinque minuti, soffre poi l'ingresso a gara in corso di Belotti.

Rico 6 - A dir poco propositivo sul lato mancino. Nella ripresa si coordina perfettamente dalla distanza e, con una gran conclusione al volo, quasi pareggia i conti, costringendo Rui Patricio al grande intervento.

Merino 6 - L'unico dei tre centrocampisti biancoblu in grado di accompagnare l'azione offensiva: è ovunque riuscendo ad essere protagonista in entrambe le fasi.

Zubimendi 5,5 - Gioca senza strafare davanti alla linea arretrata di Alguacil e raramente rischia l'imbucata per vie centrali.

Illarramendi 5,5 - Supporta Zubimendi in cabina di regia: sicuramente più audace del compagno, ma comunque poco incisivo nella trequarti giallorossa. Dal 75' Mendez s.v.

Silva 5,5 - Galleggia tra le linee, alternandosi con Kubo, fungendo da regista offensivo dei baschi: difficilmente commette errori tecnici, ma alla lunga va a sbattere contro il muro alzato da Smalling e compagni. Dal 83' Turrientes s.v.

Kubo 6,5 - Senza alcun dubbio il più convincente tra i baschi: frizzante nella prima frazione, crea più di un grattacapo al terzetto difensivo di Mourinho e colpisce inoltre un legno. Dal 75' Cho s.v.

Sorloth 5 - Macchinoso e costretto da Smalling a giocare praticamente l'intera gara spalle alla porta: non si rende mai pericoloso dalle parti di Rui Patricio. Dal 68' Oyarzabal 5,5 - Non dà alcuna svolta al match.

Imanol Alguacil 5 - Una Real poco convinta di fare la partita quest'oggi all'Olimpico: squadra scesa in campo con poche idee e senza il furore necessario per gare di questa portata.