Le pagelle della Sampdoria - I cambi premiano Ranieri e cambiano la partita, Silva in crescita

Audero 6,5 - Nulla può sul calcio di punizione realizzato da Lazovic. Per il resto si fa sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa anche con i piedi. Nel finale si rende protagonista di due parate importanti su Dawidowcz.

Bereszynski 6,5 - Dalla sua parte Lazovic spinge molto ma combatte e riesce a compiere delle chiusure buone. Quando scende sulla corsia di competenza commette qualche leggerezza di troppo.

Yoshida 6 - L’attacco del Verona lo mette spesso sotto pressione. Prova ad accorciare sugli attaccanti dimostrando comunque buona scelta di tempo.

Colley 6 - Ci mette il fisico su Lasagna ma specie nel primo tempo commette diversi errori di valutazione non da lui che rischiano di essere pagati a caro prezzo dalla sua squadra. Ripresa più attenta.

Augello 6 - Troppe imprecisioni in fase di spinta per l’esterno blucerchiato che non riesce a tenere a bada le scorribande avversarie. Nel secondo tempo soffre di meno quando cresce anche tutta la squadra.

Jankto 6,5 - Dopo un primo tempo non irresistibile è bravo a seguire la respinta di Dawidowcz e a calciare con potenza alle spalle di Silvestri. Pochi istanti più tardi si divora però la palla del vantaggio calciando su Silvestri (Dall’85’ Tonelli sv).

Adrien Silva 6,5 - Dopo un primo tempo in cui è troppo leggero, nella ripresa si fa dare di più il pallone e accompagna di più l’azione della sua squadra. Suo il cross su punizione da cui nasce il 3-1 di Thorsby.

Thorsby 7 - Generoso come sempre, si fa preferire per i suoi recuperi anche nella trequarti offensiva. Stacca bene di testa sui palloni alti, sfrutta un’uscita a vuoto di Silvestri per trovare la rete del 3-1.

Damsgaard 5 - Il talentino blucerchiato questa volta non brilla. Non riesce a sfondare sulla sinistra ben braccato dalla difesa avversaria (Dal 46’ Candreva 7 - Mette in campo rapidità e idee sulla fascia destra. Generoso quando lo si trova in difesa a chiudere e dare una mano a Bereszynski).

Verre 5 - Ritorno in campo dal primo minuto contro la sua ex squadra. Perde palla e sul ribaltamento di fronte causa la punizione da cui nasce il gol del vantaggio dell’Hellas. Per il resto apporto nullo in attacco (Dal 46’ Gabbiadini 7 - Decisamente più in palla rispetto ai suoi predecessori, freddo dal dischetto quando realizza il gol del vantaggio).

La Gumina 5 - Si impegna e lotta con la difesa gialloblu ma non riesce a trovare il guizzo giusto ma mettere in difficoltà Silvestri (Dal 46’ Keita Balde 7 - Grande impatto sul match, la sua velocità mette in crisi la difesa dell’Hellas. Si procura il rigore del 2-1).

Ranieri 6,5 - Sorprende con la formazione iniziale lasciando in panchina Candreva, Quagliarella e Gabbiadini e schierando dal primo minuto dieci undicesimi della squadra che vinse all’andata. Nel primo tempo le scelte non lo ripagano, cambia nell’intervallo e la differenza si vede.