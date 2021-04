Le pagelle dello Spezia - Bastoni il peggiore, si salvano in pochi

Risultato finale: Bologna-Spezia 4-1

Provedel 6 - Non ha particolari responsabilità sui gol subiti, ma non riesce a limitare i danni.

Vignali 6 - Ci prova sicuramente con più insistenza ed efficacia rispetto a Bastoni, pur creando pochi pericoli agli avversari.

Ismajli 6 - Mette la firma sul gol della bandiera e prova a riaprire le danze sul finire del primo tempo. Zampata ad anticipare De Silvestri cattiva quanto inutile per il risultato finale.

Erlic 5 - Entra nel match con un ottimo intervento ad inizio gara, ma vanifica tutto facendosi trovare fuori posizione sul secondo gol del Bologna. Dal 74’ Terzi SV.

Bastoni 4 - Pomeriggio disastroso. Inizia tutto con l’enorme ingenuità allargando il braccio sul lancio di Svanberg. Va completamente a vuoto in area sul terzo e quarto gol del Bologna. Dal 74’ Marchizza SV.

Sena 5.5 - Spesso costretto a rincorrere, non perde lucidità ma non basta a garantire equilibrio in questa giornata storta per lo Spezia. Dal 66’ Acampora 5.5 - Entra a gara ormai compromessa, non riesce a mettersi in mostra.

Ricci 5 - Non dà intensità alla manovra e la squadra ne risente. Manca brillantezza nelle giocate che dovrebbero innescare pericoli nella trequarti avversaria.

Maggiore 5 - Tra i pochi a provarci anche quando il passivo inizia a diventare pesante, ma una serie di suggerimenti imprecisi porta il termometro della sua prestazione al di sotto della soglia della sufficienza.

Verde 5 - Fa poco per mettersi in mostra e assistere Nzola dalle parti di Skorupski. Impalpabile con e senza palla, viene richiamato in panchina da Italiano. Dal 65’ Agudelo 5.5 - Pochi guizzi provare a dare un senso al finale di gara.

Nzola 5 - Svaria su tutto il fronte d’attacco e si sacrifica molto in fase di non possesso, ma quest’oggi non incide.

Gyasi 5 - Vaga per il campo senza mai dare la sensazione di potersi rendere pericoloso. Dall’83’ Piccoli SV.

Italiano 5 - La squadra incappa in una giornata no e dalla panchina non riesce ad invertire la rotta.