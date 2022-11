Le pagelle di Allegri: Perde ma trova la miglior Juve europea. Che vale l'Europa League

vedi letture

La Juve sfodera la sua prestazione migliore in Champions League quando praticamente non serve più a nulla o quasi. Contro il PSG i bianconeri perdono di nuovo, ma quanto meno non sfigurano conquistando l'Europa League. Per questo motivo Massimiliano Allegri si conquista solo sufficienze dalla stampa dopo la gara dell'Allianz Stadium. "Fa quel che può con una formazione d'emergenza" scrive ad esempio La Gazzetta dello Sport nel motivare il 6 in pagella al tecnico toscano che, invece, per Tuttosport merita 6,5: "Una delle migliori uscite stagionali". "Non solo bunker ma pure pressione alta" scrive invee il Corriere della Sera. Completa il quadro l'analisi di TMW: "Il paradosso è che questa Juventus è sembrata più squadra di tante con molti più uomini a disposizione".

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

La Stampa: 6