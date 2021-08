Le pagelle di Pellegrini - Quando entra in partita la Roma si accede. Arma letale sottoporta

Come scrive il Corriere dello Sport che il primo gol in competizioni ufficiali della nuova Roma di Josè Mourinho porti la firma del capitano, Lorenzo Pellegrini, è un qualcosa di fortemente simbolico. I giallorossi contro il Trabzonspor portano a casa una vittoria importante in vista del cammino europeo, ma sopratutto si scoprono squadra in grado di proporre gioco. "Quando decide di entrare in partita - scrive ad esempio Tuttosport sul 7 capitolino - la Roma inizia a prendere il pallino del gioco". "Cerca sempre la giocata" commenta invece Il Messaggero, anche se come scrive La Gazzetta dello Sport "a volte sbaglia la scelta". Per TuttoMercatoWeb.com Pellegrini risulta "letale davanti alla porta".