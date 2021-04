Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di lunedì 19 aprile 2021

È nata la Superlega! È questo il tema principale in apertura su tutti i quotidiani sportivi. Il terremoto del calcio che rischia di far sparire il calcio per come lo conosciamo, scrivono i principali quotidiani sportivi, italiani e stranieri. 12 squadre fondatrici, l'annuncio nella notte, UEFA e FIFA pronte a dar battaglia. Passano in secondo piano così i risultati della domenica, con l'Atalanta che batte la Juventus, il Milan che vince con il Genoa ed il pareggio fra Napoli e Inter. Di questo e tanto altro trattano le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 19 aprile 2021, che vi proponiamo di seguito: