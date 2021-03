Le tre big spagnole, il derby di Manchester, il PSG. Juve, ecco le squadre attente a Dybala

Quale sarà il futuro di Paulo Dybala? Una domanda che da oramai settimane risuona nella mente di dirigenti e tifosi della Juventus. Perché la Joya, reduce dalla stagione più complicata da quando è a Torino, non ha ancora detto sì alla proposta di rinnovo bianconera ed il suo contratto in scadenza nel 2022 impone delle riflessioni a breve termine. Il giocatore e la società torneranno a parlarne nei prossimi giorni, ma il sì al prolungamento non è scontato. Anzi. Anche perché, spiega Tuttosport, alla situazione dell'argentino si stanno interessando un po' tutti i grandi club d'Europa: del Manchester United abbiamo già detto, ma per il quotidiano anche PSG, Barcellona, Real Madrid, Manchester City e Atletico Madrid sono pronte a sfruttare eventuali aperture.