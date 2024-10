Le ultime sull'Inter: per Barella e Buchanan graduale rientro in gruppo

Graduale rientro in gruppo per Nicolò Barella e Tajon Buchanan. E' questa la notizia principale in casa Inter, con la squadra nerazzurra che oggi è tornata ad allenarsi in vista della ripresa del campionato che vedrà gli uomini di mister Inzaghi impegnati in trasferta contro la Roma (domenica alle 20.45). Il centrocampista italiano è infatti reduce dalla distrazione al retto femorale della coscia destra che lo ha tenuto fuori nelle ultime 3 partite dell'Inter. L'obiettivo ovviamente, è quello di recuperare la migliore condizione possibile per essere arruolabile quanto prima. Come detto, l'altra nota lieta è relativa alle condizioni di Tajon Buchanan: il laterale canadese ha svolto parte del lavoro, come Barella, insieme alla squadra e parte in maniera personalizzata. Allenamento regolare invece per Marko Arnautovic.

Nessuna preoccupazione secondo Sky Sport, invece, per Davide Frattesi: il centrocampista è infatti uscito malconcio da Italia-Israele per un pestone.

Questo il programma completo dell'ottava giornata di Serie A, comprensivo di programmazione televisiva e streaming:

19/10/2024 Sabato 15.00 COMO-PARMA DAZN

19/10/2024 Sabato 15.00 GENOA-BOLOGNA DAZN

19/10/2024 Sabato 18.00 MILAN-UDINESE DAZN

19/10/2024 Sabato 20.45 JUVENTUS-LAZIO DAZN/SKY

20/10/2024 Domenica 12.30 EMPOLI-NAPOLI DAZN

20/10/2024 Domenica 15.00 LECCE-FIORENTINA DAZN

20/10/2024 Domenica 15.00 VENEZIA-ATALANTA DAZN

20/10/2024 Domenica 18.00 CAGLIARI-TORINO DAZN/SKY

20/10/2024 Domenica 20.45 ROMA-INTER DAZN

21/10/2024 Lunedì 20.45 HELLAS VERONA-MONZA DAZN/SKY