Le ultime sulla Lazio: dopo quattro mesi può tornare Strakosha. In attacco occasione per Muriqi

vedi letture

Quattro mesi dopo l'ultima volta, proprio contro il Parma, domani all'Olimpico Inzaghi potrebbe affidare i pali della sua Lazio a Strakosha. Tante le rotazioni per il tecnico, che in difesa sceglie Patric per affiancare Acerbi e Radu. A centrocampo assenti per squalifica Pereira e Leiva, mentre Milinkovic è fuori per l'infortunio al naso: in mezzo spazio a Parolo, Cataldi e Luis Alberto, con Lazzari e Fares sulle corsie. Davanti occasione per Muriqi in coppia con Immobile.

LAZIO (3-5-2) - Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Immobile, Muriqi