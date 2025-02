Ufficiale Lecce, Borbei torna in patria: il portiere passa al Cluj in prestito con diritto di riscatto

Alexandru Borbei, portiere classe 2003, ha lasciato il Lecce e si è trasferito al Cluj. In Salento dal 2020, l'estremo difensore torna in patria dopo aver raccolto 95 presenze con la Primavera giallorossa, senza però mai debuttare in prima squadra. Di seguito il comunicato:

"L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alexandru Borbei al Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA".