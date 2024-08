Ufficiale Lecce, doppia cessione: visite mediche per Listkowski allo Jagiellonia. Voelkerling all'IFK

Doppia ufficialità, in uscita in casa Lecce, con il club salentino che ha autorizzato Marcin Listkowski a svolgere le visite mediche con lo Jagiellonia: "L'U.S. Lecce comunica di aver autorizzato il calciatore Marcin Listkowski ad effettuare le visite mediche per conto della società Jagiellonia Bialystok".

Oltre a questo è stato ufficializzato anche la cessione in prestito con diritto di riscatto di Joel Voelkerling Persson all’IFK Värnamo: "L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione e percentuale su futura rivendita, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Joel Voelkerling Persson all’IFK Värnamo fino al 31 dicembre 2024".