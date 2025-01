Lecce, Dorgu ad un passo dall'addio: il Manchester United verserà 30 milioni più 7.5 di bonus

Il Manchester United è ad un passo da Patrick Dorgu, esterno mancino di proprietà del Lecce. Già la scorsa settimana gli uomini mercato dei Red Devils avevano incontrato il Lecce a Milano per provare a trovare una quadra, salvo ripartire per l'Inghilterra senza accordo.

Secondo Sky Sport, i due club stanno definendo gli ultimi dettagli per Dorgu: accordo su 30 milioni più 7.5 di bonus. Per i salentini plusvalenza enorme, considerando che Corvino per averlo sborsò appena 200mila euro al Nordsjaelland, club con il quale non ha mai esordito tra i pro.

Nei giorni scorsi, il presidente salentino Saverio Sticchi Damiani aveva così parlato del giocatore: "Dorgu è sempre focalizzato sul Lecce o è distratto dal mercato? Abbiamo fatto una scelta controcorrente, per coerenza con quanto detto in precedenza ai nostri tifosi per mantenere inalterato l'organico. Il ragazzo è stato un po' disorientato la scorsa settimana, ma in questa è stato sul pezzo. Di lui se ne sta parlando fin troppo. Cercheremo di fare resistenza, finché questo avrà una logica. Di fronte a cose più grandi di noi dovremo valutare cosa sarà meglio per il club. Quanto orgoglio c'è nella valorizzazione di questi giocatori? Bello perché è un ragazzo che viene dalla Primavera, è un segnale del percorso che sta facendo il nostro club che ha la forza, grazie a bilanci sani, di poter dire no, finché questo ha una logica insisteremo nel dire di no".