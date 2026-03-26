Lecce, Gandelman a segno in nazionale contro la Georgia. Doppietta di Kvaratskhelia

Omri Gandelman, centrocampista israeliano del Lecce, ha trovato il gol in nazionale nel match amichevole con la Georgia terminato 2-2. Il giocatore dei salentini, entrato in campo nel corso della ripresa, ha trovato il gol al 64’, firmando a rete del 2-2 finale. Per la Georgia ha segnato due gol l'ex Napoli Kvaratskhelia.