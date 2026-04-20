Lecce, Gandelman: "Un punto è buono, ma volevamo vincere"

Termina in parità il posticipo della 33ª giornata di Serie A tra Lecce e Fiorentina. Al "Via del Mare" è Harrison a sbloccare il risultato alla mezz'ora, poi nella ripresa il pareggio di Tiago Gabriel al 71' per il definitivo 1-1. I salentini agganciano la Cremonese a quota 28 al terzultimo posto, un punto per la Viola che mantiene un margine di 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Al termine della gara, il centrocampista giallorosso Omri Gandelman, entrato nella ripresa e protagonista di una prestazione positiva, ha risposto alle domande dei microfoni di DAZN.

Omri, perché oggi hai cambiato la partita? Hai cambiato completamente il Lecce quando sei entrato.

"Sì, ho solo mantenuto la concentrazione. Sapevo che sarei entrato e dovevo essere a posto mentalmente per provare a cambiare qualcosa e portare la mia qualità. Sono felice di quello che abbiamo fatto. Sì, volevamo vincere, ma anche un punto è buono."