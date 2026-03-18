Lecce, seduta mattutina ad Acaya: Berisha, Sottil, Gandelman e Banda ancora fuori dal gruppo
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Continua il lavoro del Lecce dopo la sconfitta contro il Napoli e in preparazione alla gara di domenica in trasferta a Roma: oggi seduta al mattino ad Acaya per gli uomini di Di Francesco.
Ancora out Gandelman, a riposo Gaspar e Coulibaly
Assente Camarda, a riposo Gaspar e Coulibaly mentre Berisha, Sottil, Gandelman e Banda hanno svolto un lavoro differenziato. La preparazione proseguirà domani pomeriggio con una seduta di allenamento ad Acaya.
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