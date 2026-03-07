Il Lecce non cambia. Quotidiano di Puglia: "Di Francesco e le certezze del 4-2-3-1"

Il Lecce prepara una sfida pesante in chiave salvezza contro la Cremonese. Il Quotidiano di Puglia presenta la partita con il titolo "Di Francesco e le certezze del 4-2-3-1", sottolineando la scelta dell’allenatore giallorosso di ripartire dal sistema di gioco che ha dato maggiore equilibrio alla squadra. Nella gara in programma al Via del Mare, davanti a oltre 27 mila spettatori, Eusebio Di Francesco dovrebbe puntare su una formazione con poche novità rispetto alle ultime uscite. L’idea è quella di confermare l’assetto tattico che ha garantito maggiore solidità nelle ultime settimane, affidandosi alle certezze costruite nel corso della stagione.

L’unico vero dubbio riguarda Gandelman, che ha svolto lavoro personalizzato e resta in forse per la sfida. In attacco invece dovrebbe tornare titolare Pierotti, con il reparto offensivo completato da Cheddira e Banda, ancora favorito su Sottil. In mezzo al campo non si tocca la coppia composta da Ramadani e Coulibaly, considerata il punto di equilibrio della squadra.

In difesa, davanti al portiere Falcone, dovrebbero agire Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo. L’obiettivo del Lecce è chiaro: conquistare punti pesanti contro una diretta concorrente e provare ad allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica. La partita rappresenta infatti uno snodo importante nella lotta per la permanenza in Serie A. Lecce e Cremonese condividono quota 24 punti e il confronto potrebbe pesare molto nella corsa salvezza, in un turno che coinvolge diverse squadre impegnate nello stesso obiettivo.