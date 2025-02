Ufficiale Lecce, rinforzo in prospettiva: dallo Stoccarda c'è il difensore tedesco Elijah Monte Scott

vedi letture

Rinforzo in prospettiva per il Lecce, che comunica l'innesto del giovane Elijah Monte Scott dallo Stoccarda: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Elijah Monte Scott dallo Stoccarda. Il marcatore centrale tedesco classe 2006 ha firmato un contratto della durata di tre anni con opzione per i successivi due".

Nel frattempo, i giallorossi, rientrati nella notte dalla trasferta di Parma, si sono ritrovati nella tarda mattinata di oggi per una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA. Lavoro di scarico per chi ha preso parte alla gara vinta ieri sera, allenamento regolare per il resto del gruppo. Assente in permesso Dorgu, assente Marchwiński, i calciatori Banda, Berisha e Gaspar hanno svolto un lavoro personalizzato, terapie per Rafia. La squadra riprenderà la preparazione in vista della gara con il Bologna nella giornata di martedì, quando è in programma un allenamento pomeridiano ad Acaya.