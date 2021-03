Lipsia, Nagelsmann ci crede: "Scelte di formazione che ci faranno attaccare in modo diverso"

Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia che sta per scendere in campo contro il Liverpool (andata 2-0 per i Reds) ha così parlato nel prepartita: “Dobbiamo reagire dal risultato negativo dell’andata. Oggi abbiamo fatto delle scelte precise di formazione che ci permetteranno di reagire, di attaccare in modo diverso”.