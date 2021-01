Lirola lascia Firenze dopo due anni e mezzo. 1 gol, 3 assist e 5 panchine di fila prima dell'addio

52 presenze, 1 gol (in Coppa Italia, ma nella stagione passata) e 3 assist sono il contributo di Pol Lirola alla causa viola negli ultimi due anni e mezzo: lo spagnolo lascia la Fiorentina per cercare fortuna in Francia, dove l'Olympique Marsiglia lo aspetta e crede ancora in lui. Lo spagnolo, scuola Juve, non è riuscito a imporsi come avrebbe voluto sulla corsia destra della squadra di Prandelli (e ancora prima di Iachini e Montella). Il passaggio alla difesa a tre, sembrava potero favorire dopo un inizio poco convincente da terzino puro, ma l'allargamento di Federico Chiesa a esterno a tutta fascia lo ha costretto a troppe panchina e neanche l'addio del nazionale azzurro ha cambiato le cose. Con dodici presenze stagionali (ma ben cinque panchine di fila prima della cessione, ndr) Lirola lascia Firenze senza aver incantato, a caccia di nuove sfide in Ligue 1.