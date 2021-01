live Cagliari, Di Francesco: "Napoli superiore, peccato non essere rimasti attaccati al risultato"

Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco interverrà in conferenza dopo la netta sconfitta dei rossoblù contro il Napoli di Gattuso.

17.20 – Inizia la conferenza stampa.

Mister, una partita brutta da parte del Cagliari. Basta l'assenza di Rog a giustificare questa prestazione?

"Il Napoli ci è stato superiore, ma giocare mezz'ora in inferiorità numerica non è semplice. Eravamo riusciti a rientrare in partita, però non siamo riusciti a difendere bene. È facile ora sparare contro il Cagliari, ma bisogna analizzare la partita. Guardarci indietro? Lo abbiamo fatto, chi non lo ha fatto prima si è sbagliato. Abbiamo tante assenze in rosa e questo ci penalizza, come l'assenza di Nainggolan: a me dispiace che non siamo riusciti a stare attaccati al risultato. L'espulsione non deve essere un alibi, anche se gli episodi fanno parte del calcio".

A questa squadra manca un po' di cazzimma: è così anche per lei?

"Condivido l'analisi sull'aspetto mentale, è una squadra fragile che ha bisogno di personalità. Non a caso abbiamo preso Nainggolan per aumentarla".

Di Francesco si sente a rischio esonero?

"È una domanda che non mi piace, perché non tiene conto di tutto il lavoro che è stato fatto. Sono l'allenatore di questo gruppo e devo fare di tutto per migliorare il morale: sono incazzato, credo si veda. Peggior Cagliari della stagione? Direi più miglior Napoli dell'anno".

17.27 – Termina la conferenza stampa.