live Coronavirus, cluster Italia: positivi Cragno, Verratti, Grifo e un giocatore del Torino

9.59 - La Corea del Nord rinuncia ai Giochi di Tokyo - A tre mesi e mezzo dall'inizio della più grande manifestazione sportiva del mondo, la Corea del Nord è il primo Paese a rinunciare ufficialmente all'Olimpiade di Tokyo a causa della pandemia di coronavirus. Il sito web del Ministero dello sport nordcoreano riporta che il Comitato olimpico nazionale ha deciso di non partecipare ai Giochi. Il Comitato Olimpico giapponese non è stato ancora informato della decisione, che sembra definitiva.

9.34 - Tamponi negativi in casa Inter - Nessun nuovo caso di positività al Covid-19 per i giocatori dell'Inter. Sono infatti risultati tutti negativi i tamponi molecolari svolti dal gruppo squadra nella giornata di ieri, con i nerazzurri che saranno impegnati nel recupero contro il Sassuolo domani pomeriggio.

MARTEDÌ 6 APRILE

20.36 - Altro positivo dalla Nazionale: è Cragno Il Cagliari Calcio comunica la positività al Covid-19 di Alessio Cragno: monitorato con attenzione dal suo rientro dagli impegni con la Nazionale italiana, il calciatore ha eseguito un nuovo test diagnostico nella giornata di ieri, domenica 4 aprile, e si trova attualmente in isolamento. Il Gruppo Squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario domiciliare e si atterrà rigorosamente a quanto previsto dal Protocollo. Il Club ha avviato tutte le procedure del caso ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti.

15.13 -Torino, un giocatore positivo al Covid-19 Il Torino Football Club comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra. Il tesserato, in accordo con le Autorità sanitarie, è già stato posto in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. Il Torino FC continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività.

11.13 - Cluster Italia, anche Grifo positivo Prima Bonucci, poi Verratti e nelle ultime ore Florenzi. Ma non solo. Attraverso il sito del Friburgo si apprende della positiva anche di un altro calciatore della Nazionale italiana dopo la parentesi azzurra. Si tratta di Vincenzo Grifo, calciatore che è stato messo subito in quarantena.

10.13 - Florenzi positivo - Dopo Marco Verratti anche l’altro italiano del PSG, Alessandro Florenzi è risultato positivo al Covid-19. A darne notizia lo stesso club transalpino con un post sul proprio account Twitter. Florenzi, si legge, “rispetterà l'isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato. Come promemoria, il giocatore era stato in isolamento per alcuni giorni in via precauzionale”.

LUNEDÌ 5 APRILE