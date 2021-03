live Coronavirus, Speranza: "La curva dei contagi sta risalendo. Prossime settimane difficili"

12.36 - Speranza: "La curva risale" - Il ministro della Salute Roberto Speranza ha introdotto, al ministero, la presentazione del Programma nazionale esiti 2020, evento promosso dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. "Penso che mai come in queste settimane si sia capito quanto valga avere un Servizio sanitario nazionale di qualità e investire su di esso. "La lezione del Covid è che la stagione dei tagli vada chiusa definitivamente e che bisogna proseguire con una grande stagione di investimenti. La curva risale, le prossime settimane non saranno facili. Servono coraggio e decisioni coerenti.

LUNEDÌ 1 MARZO