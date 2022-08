live Fiorentina, Italiano: "Rammarico per non aver approfittato della superiorità numerica"

A livello di rammarico peggio questa o l'anno scorso?

"Questa. A parte che l'ho dimenticato quello dell'anno scorso, potevamo fare di più. Anche oggi e ne sono molto felice, dopo aver coinvolto tutti i componenti della rosa, abbiamo fatto una grande partita".

Come mai giudica positivamente la prova?

"Positivo perché tiriamo in porta. Centrarla o meno fa la differenza, ma abbiamo fatto quel che dovevamo, cioè puntare a vincere. Sono rammaricato, perché due volte in superiorità non siamo riusciti a far gol. Non è possibile che una squadra come la nostra non sfrutti queste occasioni. Ho però visto un gruppo fantastico e di questo ne sono felice"

Come ha preso l'arrabbiatura di Jovic?

"Jovic non è arrabbiato con l'allenatore ma con se stesso. Sono sicurissimo che è per questo, lui è arrivato per fare ciò che fa un attaccante ed è arrabbiato perché non è riuscito a fare gol"

Come ha visto la fase difensiva?

"Oggi ho visto una grande squadra dal punto di vista dell'attenzione difensiva. Avevano gli occhi spiritati, cosa che fa la differenza. Col Twente sarà una gara importante".

Come ha visto Dodò e Ikoné?

"Dodò ha retto, pensavo peggio dal punto di vista fisico. Ci può dare tante soluzioni negli ultimi metri, può andare in sovrapposizione. Tra lui e Benassi ci ho pensato molto, perché speravo di venire qui a fare la partita. A volte ha rischiato ma va bene la sua personalità. Ikoné se deve convincere di poter essere forte e concreto, velenoso, capace di indirizzare la partita"

Come ha visto il gruppo?

"Vedere che tutto il gruppo scende in campo con grande voglia mi rende felice. Oggi il nostro direttore era dubbioso che col caldo la squadra potesse reggere, ma con 9/11 nuovi la fiducia cresce e sai che puoi reggere a livello fisico".

