live Gasperini: "Rosso di Freuler? Ci sono ancora questi episodi nonostante la tecnologia"

vedi letture

Diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

23.15 - Tra pochi minuti il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini interverrà per analizzare la sfida con il Real Madrid.

23.30 - È iniziata la conferenza stampa: "Io sfortunato? Semmai è un po' sfortunata l'Atalanta (ride, ndr). Pensavamo che con la tecnologia certi episodi non potessero più accadere, invece ci sono ancora. Stiamo un po' subendo queste cose, ma questo non toglie niente alla prestazione fatta dalla squadra".

TMW - Come valuta la prova difensiva dei suoi?

"Ha difeso bene sicuramente, peccato per il gol subito nel finale. Abbiamo fatto una buonissima partita. È successo lo stesso con la Lazio, si vede che c'eravamo allenati bene in quel frangente (ride, ndr). Peccato davvero. Siamo dispiaciuti per la partita, in undici forse avremmo creato di più o rischiato di più, è venuta fuori una brutta partita. Non ci aspettavamo di giocare così contro il Real Madrid".

Secondo lei il risultato è giusto o no?

"Mi è dispiaciuto per come si è messa la gara. Abbiamo concesso molto poco al Real Madrid per portare a casa un risultato utile come il pareggio. Lo 0-0 ci avrebbe dato più opportunità in vista del ritorno. Poteva finire molto peggio, ma la squadra è stata bravissima e lucida, ora il risultato ci mette in condizioni difficili, ma abbiamo ancora qualche occasione".

La sostituzione di Ilicic?

"Eravamo nel finale, è entrato Palomino anche perché alcuni erano davvero stanchi. È entrato anche Malinovskyi, la sfortuna è che abbiamo preso gol sul cambio. Ma la sostituzione era dovuta soltanto dal momento della gara".

23.36 - È terminata la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.