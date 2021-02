live Inter, Conte in conferenza: "Abbiamo il miglior Sanchez da quando è arrivato"

17.00 - Nona sinfonia per l'Inter a San Siro contro il Genoa: 3-0 con Lukaku, Darmian e Sanchez, 27 punti su 27 nelle ultime 9 gare interne in Serie A per i nerazzurri di Antonio Conte che vanno a +7 sul Milan. Tra poco il tecnico dei nerazzurri parlerà in conferenza stampa post-gara: seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

Che Inter ha visto oggi? - "Una buona Inter che sta confermando quanto di buono fatto in passato. Oggi, nonostante un grandissimo stato di forma del Genoa che nelle ultime sette gare ha ottenuto solo un punto in meno di noi, abbiamo concesso pochissimo e creato tanto. Se il primo tempo fosse finito 2-0, saremmo stati più sereni. Loro sono tosti e organizzati, perciò complimenti a tutti, anche a chi è subentrato"

Lukaku ha trovato la sua massima maturità? - "Romelu è un calciatore molto cresciuto e continua a crescere. Lo step di crescita importante, al di là dei miglioramenti calcistici, era quello della cattiveria. Lui è un buono, ora parla di più e incita di più i compagni. Io chiedo la crescita dei singoli perché così migliora anche la squadra. Pensiamo anche a chi difende e non solo a chi fa gol, anche loro meritano un applauso. Darmian risponde sempre alla grande, Brozovic e Barella stanno trovando quella continuità che prima non sempre c'era"

Sanchez in gol, aiuta il suo morale? - "Alexis credo sia al momento nella sua condizione psico-fisica migliore da quando è arrivato. Ci mette voglia e determinazione, è diverso rispetto al passato dove comunque ha sofferto gli infortuni. Posso fare affidamento su di lui, il suo atteggiamento mi piace e gli faccio i complimenti"

