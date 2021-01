live Inter, Conte in conferenza: "Finalmente Sensi, ma dobbiamo concedere meno"

L'Inter sale sull'(otto)volante e balza in testa alla classifica in attesa di Benevento-Milan. Nel primo tempo la squadra di Antonio Conte balbetta, nella ripresa schiaccia i calabresi e vince per 6-2 a San Siro (tripletta di Lautaro Martinez). Tra poco il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa post-gara. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

14.52 - Iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte

Cosa si può chiedere di più a questa squadra? - "Continuare così sarebbe importante, produciamo e creiamo tanto, segniamo tanti gol, dispiace per i gol concessi. Su calcio da fermo ci hanno sorpreso con sette uomini, sono stati bravi. Si può migliorare e concedere meno"

Sensi porta più rapidità? - "Siamo contenti che stia tornando a essere lui. Lo abbiamo avuto solo a inizio stagione scorsa, adesso sta tornando quello che conosco, porta qualità alla squadra e sono contento per lui. In generale oggi chi è entrato lo ha fatto col piglio giusto. C'è tanta voglia e si vede"

14.56 - Terminata la conferenza stampa di Antonio Conte