live Inter, Conte: "In tanti pensavano che oggi ci saremmo fermati e invece..."

23.00 - Con l'unico tiro in porta della partita, l'Inter batte 1-0 l'Atalanta (al 54' Skriniar) e torna a +6 sul Milan. Vittoria molto pesante in ottica scudetto per gli uomini di Antonio Conte che, a breve, risponderà in conferenza stampa alle domande dei giornalisti collegati. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

23.25 - Iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte

Grande fase difensiva anche oggi: come giudica la sua difesa oggi? - "Facciamo una fase difensiva coinvolgendo tutti i giocatori. Bravi i difensori, ma oggi un elogio particolare lo faccio a Lautaro, gli avevo chiesto un compito difensivo particolare ed è stato bravissimo. Così come Sanchez quando è entrato. I nostri attaccanti sono i primi difensori, decidiamo sempre prima la zona di campo dove aspettare per ripartire. Non aver subito dal secondo miglior attacco del torneo ci gratifica. Noi abbiam fatto gol su palla inattiva e siamo contenti, certo si poteva con Lukaku sfruttare meglio alcune situazioni. Complimenti a tutti i ragazzi, anche a chi ha giocato bene come Gagliardini, Young, Sensi, Vecino, Kolarov e altri. Qui il noi viene prima dell'io, quando entrano in campo danno tutto per questa maglia. Ora dobbiamo continuare, la continuità è il vero segreto del gruppo"

Quanto è importante questa vittoria? - "Importantissima, prendiamo tre punti contro una delle prime sette che a inizio stagione sapevamo avrebbero lottato per il titolo o per un posto in Champions League. Loro sappiamo che percorso stanno facendo, in Italia e in Europa, in tanti oggi pensavano che avremmo rallentato e ci saremmo fermati per merito del nostro avversario. Siamo arrivati con grande pressione viste le vittorie delle dirette inseguitrici"

Ci racconta il perché del cambio Vidal-Eriksen? - "Con Arturo volevamo dare fisicità anche sui calci da fermo, l'Atalanta porta sei o sette giocatori sulle palle inattive dove ci ha creato qualche problema, anche noi però abbiamo risposto. Vidal deve e può crescere, Christian è entrato con personalità in entrambe le fasi, merito a lui e merito allo staff che lo ha seguito in questi mesi, abbiamo lavorato tanto su di lui e oggi posso contarci a tutti gli effetti"

23.32 - Terminata la conferenza stampa di Antonio Conte