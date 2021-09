live Inter, Inzaghi: "Il passato non conta, vogliamo passare il girone. Ancelotti un grande"

9.45 - L'Inter si rituffa in Champions League dopo le delusioni con Spalletti e Conte in panchina, non fortunati nel passaggio del girone eliminatorio. Tocca a Simone Inzaghi che vorrà subito riscattare il pari contro la Samp, in una sfida ad altissimo coefficiente di difficoltà davanti ai blancos di Carlo Ancelotti. Tra poco, il tecnico interista parlerà in conferenza stampa di presentazione della partita, seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

10.02 - Iniziata la conferenza stampa di Simone Inzaghi

L'Inter questa volta può passare il turno iniziale di Champions o vi condizioneranno i risultati del recente passato? - "Quello che è stato, compreso l'anno scorso, sia il passato. Abbiamo una grandissima occasione per scrivere il presente, sarà un girone complicato ma vogliamo andare avanti"

Quanto conterà il fatto che con la Lazio è approdato agli ottavi? - "Penso che l'esperienza sia importantissima, lo sappiamo dal giorno del sorteggio che il girone non è semplicissimo, ci sono altre due squadre che faranno di tutto per metterci in difficoltà, abbiamo recuperato bene da Genova e cercheremo di prepararci al meglio. Sarà molto molto insidiosa, loro hanno una grandissima storia, allenatore e calciatori"

Che gara si aspetta tatticamente rispetto alla Samp? - "Abbiamo giocato con un uomo in meno per 20 minuti, c'è rammarico per la Samp. Il Real hanno recuperato Modric e palleggiano bene, quando ti prendono in profondità dovremo essere bravi nella fase di non possesso per farli correre tanto"

Cosa vuol dire per lei avere esperienza internazionale? - "Penso che da allenatore, tra Champions ed Europa League, sono vicino alle cinquanta partite. Ancelotti ovviamente ne ha molte di più, noi cercheremo di prepararci nel migliore dei modi, giocando col coltello tra i denti sperando di essere nella nostra migliore giornata. Sarà comunque una serata bellissima, davanti ai nostri tifosi. Abbiamo voglia di farlo, sapendo che sarà molto impegnativa"

Pensa che sarà già decisiva questa gara? - "L'Inter non arriva dal 2011 agli ottavi di Champions, già da domani partiamo con l'obiettivo ben in testa di passare il girone"

Rischierà Bastoni? - "Lui vuol esserci, dovrà forzare un po' di più in allenamento e vedremo che risposte darà"

L'Inter ha faticato domenica ad uscire dalla pressione... - "Sicuramente si può sempre migliorare, domenica ci ha penalizzato l'inferiorità numerica nel finale. Nel calcio moderno pesa tantissimo e loro hanno giocato molto bene, come d'altronde aveva anche fatto prima il Verona"

Che tipo di allenatore è Carlo Ancelotti per lei? - "E' uno dei più vincenti nella storia, tante volte in passato abbiamo scambiato qualche parola, è un piacere parlare di calcio con lui. Domani serve la partita perfetta"

La preoccupa il grande stato di forma di Vinicius? - "Vive un ottimo momento, ma non dimentichiamo Benzema, Rodrygo, Hazard. Li osserviamo tutti. Mi preoccupa la loro grande organizzazione. Prima di quest'anno non l'ho visto tantissimo perché mi sono concentrato sulle quattro gare di Liga, Carlo dà organizzazione e noi dovremo essere bravi a concedere poco perché ti puniscono in ogni momento"

Che cosa la spinge a pensare che potrete far bene in Champions? - "Abbiamo l'opportunità di pensare all'oggi, dovremo fare le due fasi nel migliore dei modi, importantissimo soprattutto quando la palla ce l'avremo noi, non solo quando dovremo correre"

10.19 - Terminata la conferenza stampa di Simone Inzaghi