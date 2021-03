live Italia, Mancini: "Firmerei per vincere sempre 2-0. Bastoni? Colpo alla spalla"

Dopo la vittoria contro la Lituania per 0-2, il tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, è atteso in conferenza stampa.

22.53 - Prende la parola il tecnico. "Le partite durano novanta minuti, alle volte il primo tempo finisce 0-0. Noi eravamo un po' lenti a girare il pallone. La Lituania per me è una buona Nazionale, le gare sono difficili, sempre, se non le sblocchi poi... Noi ci siamo allenati con la pioggia, quindi il campo era più veloce. Era secco, avevamo difficoltà su questo campo".

Cos'è cambiato tra il primo e il secondo tempo? "Siamo stati più veloci, abbiamo avuto tante occasioni, sbagliandone molto purtroppo. Il secondo tempo è stata un'altra partita".

Sta andando bene tutto, tranne una cosa. Preoccupa il fatto di non segnare molto? "Vincessimo sempre 2-0 io sarei felice sinceramente. Questa partita abbiamo avuto tantissime occasioni, non siamo riusciti a farne altri. Tre giorni fa Svizzera-Lituania, su un campo normale, è finita 1-0. In questo momento forse la condizione psicofisica... I giocatori hanno più difficoltà. Ci sta, credo".

La Nazionale ha acquistato un giocatore in corsa con Sensi? "È un calciatore importante, molto bravo, ha avuto guai fisici ma anche a Sofia ha fatto un'ottima partita, ha dato equilibrio alla squadra e non giocava da diverso tempo. Se dovesse stare meglio sarà molto importante".

Un commento sulla prova di Toloi? "Bisogna fargli i complimenti, è stato molto bravo".

Bastoni ha un problema fisico? "Ha preso un colpo alla spalla, non credo nulla di grave".

23.02 - Fine della conferenza stampa di Mancini.