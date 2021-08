live Juve-Ronaldo, no alla cessione a zero: Mendes al lavoro con il City

È una giornata decisiva per il futuro di Cristiano Ronaldo: l'agente del portoghese, Jorge Mendes, è arrivato ieri a Torino. Sul piatto, l'offerta del Manchester City, che punta a regalare a Guardiola il campione della Juventus.

20.23 - Il PSG si tira fuori dalla corsa a Cristiano Ronaldo - Il presidente del PSG Nasser Al Khelaifi a beINSports ha chiuso definitivamente a Cristiano Ronaldo, che non sarà dunque l'ennesima stella del già ricco firmamento dei parigini: “Non ci abbiamo nemmeno pensato”, la battuta regalata alla tv di sua proprietà. Il lusitano è in uscita dalla Juve ma non diretto a Parigi.

17.56 - Contatto CR7-Guardiola - La giornata caldissima sul fronte Cristiano Ronaldo prosegue. Dopo l'incontro di questa mattina fra Jorge Mendes e la Juventus, con l'agente portoghese che sta lavorando per trovare la quadra col Manchester City, è da registrare lo spostamento a Parigi, verosimilmente per incontrare il PSG.

Intanto ESPN regala ulteriori dettagli e retroscena circa l'interessamento dei Citizens: la Juventus per lasciar partire il 5 volte Pallone d'Oro vorrebbe 28 milioni di euro. Il City, che punta a prendere il cartellino a zero, continua il suo pressing e addirittura questa mattina ci sarebbe stata una telefonata fra lo stesso CR7 e Pep Guardiola, tecnico degli inglesi.

17.30 - Jorge Mendes a Parigi - Dopo il colloquio con la Juventus andato in scena stamattina, l'agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, è atterrato da poco a Parigi. Possibile che adesso il procuratore possa incontrare il Paris Saint Germain, provando nel caso a intavolare una trattativa per l'addio di CR7 dalla Juve.

15.55 - Ronaldo-City, fiducia di Mendes. Ma serve un'offerta - Nonostante la chiusura della Juventus a una cessione a zero, c'è fiducia da parte dell'entourage di Cristiano Ronaldo, e nello specifico di Jorge Mendes, su un possibile approdo al Manchester City. Il portoghese ha infatti l'accordo con il club inglese, ora l'obiettivo del super-agente diventa quello di convincere i Citizens a presentare un'offerta economica ai bianconeri.

15.36 - Il City twitta, anzi no - Episodio sibillino sui social, nello specifico su Twitter. Il Manchester City, infatti, ha risposto con un commento enigmatico (l'emoji con la lente d'ingrandimento) a una pagina d'informazione portoghese che riportava le ultime sull'affare Ronaldo, salvo poi cancellare il proprio tweet.

13.55 - La Juve chiude alla cessione gratis - Emergono indiscrezioni dall'incontro: i bianconeri hanno ribadito le proprie condizioni per dare il via libera a Ronaldo, chiudendo la porta a una cessione a parametro zero. Al momento, comunque, nessuna offerta formale sarebbe stata presentata, né dal Manchester City, né dal Paris Saint-Germain.

12.50 - Ronaldo si è allenato regolarmente - Oggi niente botta al braccio per CR7: il portoghese ha infatti svolto l'intera seduta di allenamento mattutina insieme ai compagni, agli ordini di Max Allegri, e ha lasciato la Continassa.

12.30 - Incontro lontano dalla sede - Il faccia a faccia tra la dirigenza della Juventus e Jorge Mendes non si dovrebbe svolgere alla Continassa. Lo riportano i colleghi di gazzetta.it, secondo cui l'incontro è probabilmente già in corso in questi minuti.

11.33 - A breve l'incontro - Entra nel vivo quella che può essere una giornata davvero cruciale: Mendes ha lasciato poco dopo le 11 il suo albergo torinese, è previsto a stretto giro di posta un incontro con la dirigenza della Juve per discutere il destino di CR7.