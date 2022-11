live Juventus, Allegri: "5 sconfitte su 6 partite in Champions: abbiamo tanta rabbia"

vedi letture

Un ko 'a testa alta'. Il Paris Saint-Germain batte 2-1 la Juventus ma i bianconeri, in virtù del tonfo del Maccabi Haifa contro il Benfica per 6-1, conquistano un posto in Europa League. In conferenza stampa dopo la sconfitta di questa sera allo Stadium, c'è il tecnico della Vecchia Signora, Massimiliano Allegri.

Seguila in diretta su Tuttomercatoweb.com.

E' una sconfitta a testa alta?

"Quando si esce sconfitti devi essere solo arrabbiato. Però abbiamo perso 5 gare su 6 in Champions, dobbiamo essere solo arrabbiati. non potremo andare a giocare contro le migliori d'Europa. La rabbia che abbiamo nell'eliminazione dobbiamo portarcela dietro. Ora ci sono tre gare di campionato, domenica ci sarà Juventus-Inter, gara molto delicata sotto ogni punto di vista. Sono una squadra fisica, serve recuperare energie e prepararsi al meglio".

Come hanno giocato i giovani?

"I giovani hanno fatto bene dal punto di vista mentale, poi ci siamo alluntati e loro sono stati micidiali, in tre passaggi sono arrivati davanti al portiere. Chi ha segnato l'ha fatto difficile, è stato bravo (Nuno Mendes, ndr) ma quando giochi contro queste squadre non puoi sbagliare niente. Miretti? Ha fatto una buona gara, deve avere lucidità e calma ma ha fatto cose importanti, troverà anche il gol".

Passiamo a Chiesa e agli infortunati

"Il ko di Kean mi ha spinto a convocare Chiesa ma ha fatto un bell'allenamento, mi aveva dato buone sensazioni. Per l'Inter, se non succede nulla, con l'Inter avrò Bremer, Di Maria e Vlahovic, invece Paredes per Verona e Lazio".

Che partita sarà con l'Inter?

"Stasera ci hanno lasciato giocare, con l'Inter sarà una gara diversa e poi sarà una sfida italiana e non di Champions".

Che gara ha fatto Rabiot?

"Rabiot ha fatto una bella partita, poi è migliorato tanto tatticamente e fisicamente".

Finisce la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.