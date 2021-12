live Juventus, Allegri: "Alla Juve normalità è vincere le partite. Meritiamo questa classifica"

Massimiliano Allegri commenta la vittoria per 2-0 contro il Cagliari all'Allianz Stadium nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A.

TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

23:08 - Allegri prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Il passaggio successivo sono i minuti di distrazione da evitare?

“La squadra ha fatto una buona partita. Quelle situazioni sono un po’ anomale, ci siamo addormentati sul rinvio dal fondo nella prima occasione. Bisogna cercare di migliorare gli ultimi passaggi, la fase realizzativa in generale. Godiamoci questo vittoria, siamo a quattro punti del quarto posto. Ci sono 4 mesi, come campionato, togliendo le partite dove abbiamo fatto un punto, abbiamo viaggiato come i primi della classe. Siamo indietro e il 30 quando ci ritroveremo dobbiamo essere bravi per metterci nelle condizioni giuste per fare bene negli scontri diretti di gennaio e febbraio”.

La crescita di Bernardeschi? Perché i cambi non prima?

“La squadra stava facendo bene, Arthur stava palleggiando e ho aspettato un po’ a fare i cambi. Quando ho visto che la squadra stava subendo, li ho fatti per interrompere il ritmo della partita. Bernardeschi ha fatto la miglior partita della stagione oggi, però ora non si deve sedere. Ha delle qualità per fare meglio, però dipende da dove vuole arrivare lui. Ci vuole equilibrio mentale, la normalità è vincere le partite alla Juventus. Vale per Bernardeschi come per tutti, altrimenti rimaniamo una squadra incompiuta e non va bene. Serve crescere velocemente, nella malizia e nel capire i momenti. Poi gli altri ci fregano”.

Soddisfatto della prova degli attaccanti? Un commento alla prestazione di Kean?

"Moise ha fatto una bella partita, ha fatto gol. Ha occasioni sempre, da centravanti ha avuto l'occasione di far gol. Ha preso il palo e lì doveva fare gol. Morata quando l'ho messo sull'esterno si è liberato dalla marcatura. Il Cagliari giocava basso, Alvaro si sente ingabbiato e sbaglia troppo. Gli ho voluto dare più aria e metterlo più largo".

Fiducioso per gli scontri diretti?

"Ero fiducioso anche prima, fatemi passare una settimana tranquillo senza pensare a nulla. Ci penseremo dal 30".

La prestazione di Arthur?

“Sta imparando a fare il centrale di metà campo e anche a giocare più sul lungo. È intelligente, non scordiamoci che lui nasce mezzala di regia come era Barcellona. Sono contento, sta migliorando anche in fase difensiva”.

Il cambio di Rabiot?

“Ha avuto una distorsione alla caviglia e ho preferito toglierlo”.

Sono le partite in casa che vi hanno fatto perdere punti?

“Possiamo dire le cinque partite dove abbiamo fatto solo due punti, possiamo dire le prime tre partite. Possiamo dire che bastava pareggiare con l’Atalanta e vincere a Venezia. Ora la classifica è questa, vuole dire che è quella che meritiamo e che dobbiamo migliorare. Abbiamo fatto buoni punti ultimamente ma non basta perché siamo indietro”.

Arrivabene ha detto che i calciatori sono più legati agli agenti che alla maglia. Cosa ne pensa?

“Il giocatore è un professionista. Tutti i giocatori che ho a disposizione stanno facendo il massimo, dobbiamo tutti lavorare per raggiungere gli obiettivi. Siamo la Juventus, quando andiamo in giro per l’Italia e per il mondo abbiamo una storia da rappresentare. Del mercato è inutile parlare, ora ci sono le feste”.

Termina ora la conferenza stampa di Allegri.