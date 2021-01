live Juventus, Pirlo: "Dybala aveva qualche linea di febbre ma oggi sta meglio"

Andrea Pirlo presenta Milan-Juventus, gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano.

Come si gestisce la formazione temendo altri positivi?

"Abbiamo fatto gli esami sta mattina e adesso stiamo aspettando gli esiti. Nel pomeriggio sapremo se ci saranno altre situazioni".

Si può pensare a una rimonta così?

"Stiamo lavorando per quello, abbiamo iniziato il 2021 con una vittoria e un atteggiamento positivo. Pensiamo partita dopo partita, poi la classifica la valuteremo fra un paio di mesi".

Partita da dentro o fuori?

"No però è sicuramente una partita importante, non decisiva. Giocare Milan-Juventus è sempre affascinante, lo è stato da giocatore e lo sarà da allenatore. Giocheremo la apritta per fare il nostro meglio, sarà importante ma non decisiva".

Dybala gioca? Che partita è il Milan per lei?

"Ieri Paulo aveva qualche linea di febbre ma oggi stava meglio. Il Milan è una squadra con la quale ho giocato tanto e vinto tanto. Per me è un paritta importante, anche se la società è cambiata molto".

Ci saranno novità a centrocampo?

"Valuteremo domani chi avremo del tutto a disposizione. Arthur e Radio sono recuperati però vediamo cosa succederà dopo l'esito dei tamponi".

Ha pensato a qualche accorgimento particolare per il Milan?

Dobbiamo stare attenti, loro sono molto bravi nel recuperare la palla e attaccare velocemente. Arrivano in porta con due-tre passaggi, dobbiamo essere bravi tecnicamente".

Dipendete troppo da Ronaldo?

Abbiamo intravisto una buona cosa in lui nella posizione in cui farlo giocare e magari fallo stancare meno. Lui è stato decisivo ovunque, è normale quando hai un campione così che ne dipenda. Ibra è fondamentale anche per loro perché gli cambia il modo di giocare però hanno sfruttato le caratteristiche degli altri in sua assenza".