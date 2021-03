live Juventus, Pirlo: "Fatta la gara che volevamo. CR7 ha risposto da campione"

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, commenterà la sfida giocata dai bianconeri alla Sardegna Arena contro il Cagliari.

20.50 – Inizia la conferenza stampa.

La reazione dopo la Champions è quella voluta?

"Abbiamo fatto la gara che volevo dopo la tristezza per l'uscita dalla Champions League e nel primo tempo oggi abbiamo sistemato la partita".

Un giudizio su Ronaldo, se lo aspettava così?

"Aveva accumulato rabbia e ha fatto una grande partita, come fanano i campioni ha risposto sul campo".

Il fallo su Cragno era da rosso?

"C'è il Var che decide...".

Come valuta la prova di Kulusevski?

"Può diventare un centrocampista completo, può fare le due fasi benissimo e stiamo provando a farlo crescere tanto"

Il rinvio della sfida con il Napoli ha creato non poche polemiche...

"Noi eravamo pronti per giocare, poi c'è stato l'accordo tra le squadre. Capisco la provocazione della Roma per le loro esigenze, però se due società e la Lega si mettono d'accordo non vedo grossi problemi".

20.55 – Termina la conferenza stampa.